Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand.

Marcela Tinayre se refirió al estado de salud de su madre, Mirtha Legrand, después de que se sometiera a una intervención quirúrgica. Tras varias especulaciones en relación a lo que pasó con la famosa conductora de televisión, la hija menor de la diva decidió comunicarse con Luis Ventura para contar lo que pasó.

En el ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco, la periodista Cora Debarbieri dio información sobre el estado de Legrand y Tinayre llamó a Ventura, panelista del programa, para contar la verdad de lo que pasó. “Le podés decir a Cora que mamá no está internada. Se sacó un lunar que tenía en la mano, que le molestaba. La cirugía duró 12 minutos”, fueron las palabras de Marcela al periodista.

“Mirtha Legrand tuvo que llevar adelante un tema de salud. Un tema de salud que tenía que resolver, que venía hablando con su médico. Estaba pautado, pero no es agradable entrar a una clínica y tener que someterse a una intervención. Es algo que le preocupa a cualquier persona y también le generó preocupación a Mirtha. En este momento específico está acompañada por su hija Marcela Tinayre”, había comentado Debarbieri al aire. Por su parte, Ventura acotó: “A través de toda su vida, Mirtha siempre fue muy obsesiva con los especialistas que la atendieron. Y nunca se deja pasar una fecha, un estudio... es muy meticulosa en eso”.

El drama de Marcela Tinayre en Francia

"Tremendo, tremendo... Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta. Miles y miles de personas, la policía tremenda. No pudimos ni entrar al Champs Elysees”, comenzó su descargo Tinayre, tras los disturbios por el triunfo de PSG. Hice una toma y tuve que salir corriendo porque venía mucha gente. Tengo como clavos en las garganta. El festejo, maravilloso. Pero hay mucho control, tienen miedo los franceses", agregó Tinayre. En diálogo con Teleshow, luego la conductora soltó: “Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido".

Marcela Tinayre.

“Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo. Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso... y comencé a volver tapándome la cara con una camisa. Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades", añadió la presentadora de TV. Y cerró: “Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió. París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano".