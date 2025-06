Mirtha Legrand se largó a llorar en pleno programa de El Trece.

Mirtha Legrand es una de las leyendas de la televisión a nivel mundial, ya que tiene un récord por la cantidad de años que lleva su programa al aire. De ese modo, la semana pasada el ciclo cumplió 57 años y la diva lo festejó el sábado pasado al aire, cuando no pudo contener su emoción.

Al recibir algunos regalos por parte de sus allegados en su programa, Legrand dio unas palabras de agradecimiento a su público y quebró en llanto, presa de la nostalgia que provocó darse cuenta de que sigue al aire a sus 98 años. "Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa. Vamos a ver un tape, adelante por favor", comenzó la conductora.

Después de ver el tape que recopiló momentos de su extensa carrera como conductora, Mirtha no aguantó y se dejó llevar por sus sentimientos: "Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla".

El drama de Marcela Tinayre en París

La conductora quedó entre los disturbios ocasionados por los festejos del triunfo del PSG en la Champions League y habló al respecto en sus redes. Tremendo, tremendo... Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta. Miles y miles de personas, la policía tremenda. No pudimos ni entrar al Champs Elysees. “Hice una toma y tuve que salir corriendo porque venía mucha gente. Tengo como clavos en las garganta. El festejo, maravilloso. Pero hay mucho control, tienen miedo los franceses", sostuvo Tinayre.

Mirtha Legrand

“Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido. Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo", soltó Tinayre en diálogo con Teleshow. Y sumó: "Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso... y comencé a volver tapándome la cara con una camisa".

La hija de Mirtha Legrand reveló más detalles del contexto y enfatizó: "Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades. Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió. París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano".