El doloroso reclamo de Mirtha Legrand a su familia: "Esta noche"

Mirtha Legrand participó del homenaje en vida que le realizó la Secretaría de Cultura de la Nación con un espectáculo en el Palacio Libertad (ex CCK) y aprovechó la ocasión para hacerle un fuerte reclamo a su familia, a semanas de que decidieran echar a Marcelo Campos, su histórico chofer. "¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad!", exclamó la diva de los almuerzos cuando tuvo la oportunidad de hablar.

A sus 98 años, Mirtha Legrand recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Cultura y pudo presenciar una función especial titulada Mirtha, el mito, creada por Valeria Ambrosio, con texto y dirección de José María Muscari, y música original de Luis María Serra y Alberto Favero. Cuando le dieron la palabras, la conductora y actriz se mostró emocionada por el homenaje, y fiel a su estilo, no dejó pasar una actitud de su familia que no le gustó nada.

Mirtha Legrand recibió un reconocimiento en el Palacio Libertad (ex CCK).

"El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo”, agradeció Mirtha. Filosa, la "Chiqui" atendió a su familia con un fuerte reclamo: "Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia".

En ese sentido, la periodista Fernanda Iglesias, quien estuvo presente en el homenaje, contó que a Mirtha se la vio realmente dolida por la ausencia de su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos Nacho y Juana Viale. "Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden", cerró pidiendo la diva en el Palacio Libertad.

Cuánto le pagaba Mirtha a su chofer

El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado en el que denuncia el despido injustificado de Campos y señala que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular. Sin embargo, según la información circulante en medios, el pago realizado se ajustó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, correspondiente a los trabajadores de la publicidad, cuyo salario básico es considerablemente menor: $769.207,82. Además, se lo encuadró como "asistente", una categoría que no se ajusta a su rol real.