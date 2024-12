"Nos matábamos": una figura de América TV se despidió del canal y reveló la verdad

Una figura se va de América TV.

América TV sufrirá algunos cambios a partir del 2025 en relación a su programación, con la salida de Flor de la V como conductora de Intrusos y la llegada de Pallares y Lussich. En ese sentido, se conoció lo que ocurrirá con el futuro de uno de los panelistas más famosos del ciclo.

Semanas después de que Florencia de la V se despidiera con un contundente descargo de la pantalla de Intrusos, uno de los miembros de panel también anunció su salida. Se trata de Sebastián "Pampito" Perelló, quien anunció en sus redes sociales que se va de América TV por un proyecto laboral en un canal líder de la televisión de aire: conducirá Puro Show junto a Matías Vázquez en El Trece.

"Aprovecho para despedirme de @intrusos, un programa que hice durante dos años y que fue una experiencia única. No exagero ni un poco cuando digo que la pasamos increíble: se formó un grupo muy lindo, divertido y unido (aunque a veces pareciera que nos matábamos al aire)", comenzó Pampito en uno de sus posteos de Instagram. Y siguió: "Flor de la V como les dije hace unos días cuando ella se despidió, fue una líder espectacular, que nos dejó ser a todos. En lo personal, pude crecer muchísimo a su lado. Marcela Tauro, una maestra con todas las letras: buena compañera y siempre tirando para adelante".

Al mismo tiempo, Perelló destacó su relación con las personas que ya conocía antes de llegar a Intrusos: "De @karinaiavicoli y @gzaffora qué puedo decir? Son amigos de la vida, los adoro. Intrusos también me dio la posibilidad de trabajar con amigos. El primer año pasó @maitepenio también. Con @lauraubfal hicimos una dupla del mal hermosa, jajaaja. @josefinapouso, una compañera hermosa. Me encantaría volver a trabajar con ella (y seguramente así será). @pablolayus, un crack. Nos conocíamos de la calle, y en el piso siempre con las palabras justas para desactivar cualquier pelotudez".

Pampito

El agradecimiento de Pampito a la producción de Intrusos

"El equipo de producción merece un párrafo aparte. Siempre nos trataron con mucho respeto y cariño. En la tele siempre se dice 'me sentí cuidado', y esa frase me parece una estupidez, en este caso lo tengo que decir porque es 100% verdad. Así nos hicieron sentir en todo momento, a mí y a todo el equipo. Gracias", cerró el periodista.

La despedida de Esteban Mirol de El Nueve

"Alegría y dolor: alegría porque uno inicia un nuevo proyecto, porque son decisiones, porque me voy en el mejor momento, renuncie con el Martín Fierro en la mano. Dolor porque son un poco más de 20 años y de haber compartido momentos muy lindos y con muchos éxitos", comenzó su descargo el conductor de TV. Y siguió: "La decisión ya está tomada. Se empieza un nuevo proyecto, un abrazo para todos mis compañeros. Gracias a todos por haberme acompañado todos estos años".

El adiós de Lapegüe a TN

"Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz. Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise", comenzó diciendo el conductor, entre lágrimas. Y sumó: "Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos".