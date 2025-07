Una caldera, radiador corrompido y ausencia de ventilación: las causas de la tragedia en Villa Devoto

Tras la muerte de una familia por intoxicación con monóxido de carbono en el barrio porteño de Villa Devoto, especialistas se hicieron presentes en el domicilio para llevar a cabo las primeras pericias y analizar las causas que provocaron la tragedia que conmocionó al país en las últimas horas. Según indicaron, se dio una combinación de fallas graves en la calefacción y en la ventilación.

En el lugar, según confirmaron el pasado martes, se confirmó el fallecimiento de dos personas mayores de 75 y 79 años, dos de 43 y 42 años y su pequeña hija de cuatro. Por otro lado, según confirmó el SAME, su bebé de dos años sobrevivió a la catástrofe. “Llevaban varias horas muertos, el monóxido de carbono es un asesino silencioso”, expresó el titular del servicio, Alberto Crescenti, al hablar con la prensa.

Según indicaron los expertos, la combinación de fallas graves en la calefacción y la ventilación del domicilio fueron claves para el fatídico final. En primer lugar, detectaron inconvenientes en la caldera que abastecía el sistema de calefacción: a través de ella, se originaba grandes cantidades de monóxido dentro de la cocina, un gas altamente peligroso y sin olor que no era expulsado hacia el exterior.

Al no ser expulsado hacia el afuera, ese mismo monóxido de carbono se filtraba a través de pequeñas aberturas en el cielorraso y entre el piso flotante. Esto generaba que se acumule el gas en ambientes superiores de la casa y el domicilio se convirtiera en una trampa mortal.

Como si esto fuera poco, los especialistas aseguraron que la caldera presentaba múltiples desperfectos mecánicos: una parte de los deflectores del aparato estaba suelta, el radiador estaba tapado por corrosión y suciedad, el conducto que debía evacuar los gases tenía fisuras y óxido. A su vez, en una de las pruebas realizadas, utilizaron polvo fumígeno para comprobar que los gases de la combustión ingresaban en el ambiente en vez de salir al exterior.

Por otro lado, bomberos y técnicos señalaron que el sistema de calefacción tenía un claro deterioro por falta de mantenimiento y una corrosión avanzada de los caños.

Sumado a todo esto, la falta total de ventilación en la vivienda fue clave: todas las rejillas y aberturas estaban cubiertas con film y nailon, bloqueando la entrada de aire y la salida del aire contaminado. En las ventanas y marcos también fueron selladas las aberturas con cintas diversas, lo que no permitía la renovación del ambiente. Metrogas, por su parte, analizó los artefactos de gas del domicilio donde hallaron concentraciones muy elevadas y fuera de la norma.

La tragedia en Villa Devoto

Demetrio De Nastchokine (79), su esposa Graciela Leonor Just (73), su hijo Andrés (43), la pareja del hombre, Marie Camille Lalanne (40), y su hija Elisa, de 4 años, fueron hallados sin vida en la propiedad ubicada en la calle Sanabria al 3700. Sus cuerpos fueron descubiertos luego de que un familiar alertara al 911 por no poder comunicarse con ellos. Al llegar, los bomberos encontraron todos los ambientes cerrados y debieron ventilar la vivienda para el ingreso del SAME.

En el lugar se encontraba un bebé de un año y medio, hijo de la joven pareja, que sobrevivió y fue rápidamente asistido. Andrés, Marie Camille y Elisa estaban en el primer piso; y el bebé -según señalaron- no presentó signos de intoxicación grave a pesar de estar en otra habitación pero en el mismo nivel. Los abuelos, Demetrio y Graciela, se encontraban en el segundo piso.

Aumentaron las muertes por inhalación de monóxido de carbono de los últimos años

De acuerdo a un informe que publicó el Ministerio de Salud en 2024, desde la entidad detallaron que entre el 2019 y el año pasado, se registraron 34 fallecidos distribuidos en todos los años, siendo el 2023 con 11 el año con más casos fallecidos registrados", por lo que estimando el aumento exponencial de intoxicados de este año, el número de decesos anuales podría ser mayor. Además, el índice de intoxicaciones superó lo esperado en muchas regiones del país, como en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Chubut.

“El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, insípido, no irritante, que se produce a partir de la combustión incompleta de gas natural u otros productos que contengan carbono”. También detallaron en el informe que “estas características hacen que no sea percibido por los sentidos y que la persona expuesta no presente ninguna reacción de defensa, facilitando el proceso de intoxicación por inhalación”. Con respecto a morbilidad, indicaron que se “presenta un problema significativo, con secuelas cognitivas luego de una intoxicación aguda grave”.