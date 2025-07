¿Se puede identificar el monóxido de carbono en casa?

Con la llegada del invierno, que en Argentina azota con una ola polar y frío extremo. Por ende, y frente a la necesidad de calefaccionar los hogares, también aumenta el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, una sustancia muy peligrosa.

Este gas, que se produce por la combustión incompleta de materiales como leña, gas, carbón o kerosene, es una de las principales causas de accidentes domésticos en épocas frías. Invisible, silencioso y altamente tóxico, el monóxido de carbono es conocido como el “asesino invisible”, ya que puede acumularse en los ambientes sin que los habitantes de la vivienda lo adviertan.

La respuesta directa es que no se puede identificar fácilmente. El monóxido de carbono no tiene olor, color ni sabor, por lo que es imposible detectarlo a simple vista o mediante el olfato, a diferencia del gas natural, que contiene un aditivo llamado mercaptano que le da ese característico olor a “podrido” para alertar sobre fugas. Cuando un artefacto presenta fallas y comienza a emitir monóxido, no genera ningún indicio evidente para los sentidos humanos.

El monóxido de carbono es conocido como el "asesino invisible".

Sin embargo, sí es posible identificar su presencia a través de dispositivos especiales: los detectores de monóxido de carbono. Estas alarmas, que deben colocarse en puntos estratégicos del hogar, alertan mediante un sonido cuando detectan concentraciones peligrosas del gas en el ambiente. Además, ciertos indicios pueden servir como señales de advertencia: manchas oscuras (como hollín) en techos o salidas de gases, o llamas de color anaranjado en lugar de azul en calefones o estufas.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se genera por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, leña, carbón, kerosene, alcohol o gasoil. A diferencia de otros gases, este no irrita, no huele y no se ve, lo que lo convierte en una amenaza silenciosa. Puede acumularse en el interior de las casas cuando los artefactos de calefacción funcionan mal o no se ventilan adecuadamente los espacios.

Los artefactos más peligrosos son los de cámara abierta, que consumen el oxígeno del ambiente y descargan los gases dentro del mismo. Por eso, es esencial asegurar una buena ventilación, aunque haga frío, y realizar revisiones periódicas por personal matriculado, al menos una vez al año, para garantizar el correcto funcionamiento de estufas, termotanques y calefones.

Recomendaciones claves para evitar intoxicaciones