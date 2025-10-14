Frescos y elegantes: 3 cortes de pelo de mujer que van a ser furor este verano 2026.

Este verano 2026, hay tres cortes de pelo para mujer que van a ser tendencia. Según estilistas de Europa y Estados Unidos, estos cortes ya se vieron durante las temporadas de primavera y verano en varios países y las redes sociales de moda, como Pinterest, indican que se van a extender rápidamente en todo el mundo. Son frescos, fáciles de mantener y muy originales, ideales si buscás un cambio.

Si ya te aburriste del cabello largo, recto y sin forma, este verano es una ocasión perfecta para animarte a hacer un cambio. No necesariamente tenés que cortarte el pelo bien corto: podés tomar algunas ideas de estos cortes o adaptarlos a tu preferencia. Incluso podés dejar tu cabello como está y sumarle algún flequillo de estos cortes.

3 cortes en tendencia para este verano 2026

1. Corte Bob Old Money

El corte Bob Old Money está Inspirado en figuras icónicas del estilo vintage, como Marilyn Monroe. Este estilo, también llamado Bob adinerado, busca imitar el volumen y el glamour de aquellos cortes de los años 50 que usaban las mujeres adineradas. Enmarca el rostro y se lleva por encima de los hombros, a la mitad del cuello o hasta la barbilla.

Cortes de pelo de mujer en tendencia para este verano 2026.

Es un corte que transmite elegancia y mucha clase. Además, no importa si lo tenés ondulado, con rulos o lacio: queda perfecto en cualquier tipo de cabello, siempre y cuando sepas cómo peinártelo y qué productos son los que tu cabello necesita.

2. Corte por los hombros con flequillo coreano

El flequillo coreano es tendencia este 2025 y todo indica que va a ser furor en el verano 2026. Este flequillo es sofisticado y sutil. A diferencia de los flequillos tradicionales, se hace con muy poca cantidad de cabello, para dar un look inocente y natural. Se va a usar, especialmente, con el cabello por la altura de los hombros o apenas debajo.

Cortes de pelo de mujer en tendencia para este verano 2026.

“El flequillo coreano al aire es un flequillo muy fino y fragmentado que ha sido popular en Corea durante el último año aproximadamente”, dice la estilista de Los Ángeles Mika Fowler, en diálogo con Real Simple. Es perfecto si querés hacerte el flequillo pero te preocupa que te quede mal, ya que al ser con poca cantidad de pelo, si no te gusta se puede correr fácilmente hacia los costados.

3. Corte Bixie

El corte Bixie es una mezcla entre el Bob y el Pixie. "Tiene más textura que un Bob, pero no es tan corto como un Pixie. Es despeinado y suelto, con menos forma y más textura", explica Graham Nation, estilista de famosos y embajador de UNITE.

Cortes de pelo de mujer en tendencia para este verano 2026.

Al peinarlo, es fundamental crear volumen y una textura ligera. "La clave de este estilo es un spray para raíces y un spray texturizante de larga duración. Me encanta preparar el cabello con el spray voluminizador para levantar y dar volumen a las raíces antes de secarlo con el secador", cierra la experta.