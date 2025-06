Chau papada: el corte de pelo furor en los 90' que vuelve a estar en tendencia y promete disimularla

Esta temporada de otoño-invierno 2025 vuelve con fuerza un estilo heredero de los ’90 que está conquistando las peluquerías. Un corte de pelo que en su momento marcó tendencia y el cual hoy los peluqueros recomiendan a quienes quieran enmarcar su rostro, disimular la "papada" y atenuar las arrugas. No solo tiene mucho estilo, sino que apuesta por la comodidad y facilidad para peinarse.

Se trata del “midi flick”, una media melena con puntas ligeramente giradas hacia afuera. Más sofisticado y menos cotidiano que un bob tradicional, este corte es ideal para quienes buscan dinamismo, volumen y un efecto visual lifting sin recurrir a procedimientos estéticos .

El principal secreto de este estilo está en las capas estratégicamente colocadas y ese sutil movimiento en forma de abanico. Con las puntas orientadas hacia afuera, el “midi flick” logra equilibrar la parte inferior del rostro, añade cuerpo al cabello fino o medio, y desenfoca zonas como la papada o el contorno mandibular . El resultado es una melena vibrante, con volumen y frescura juvenil, que suaviza líneas de expresión y aporta un aire moderno y accesible

Celebrities como Selena Gómez, Sabrina Carpenter y Jodie Comer han sido algunas de las estrellas que han llevado este corte, dándole visibilidad en eventos y alfombras rojas . Además, según estilistas internacionales, este look se adapta a distintas texturas, como rulos, ondas o pelo lacio y se mantiene con un mínimo de mantenimiento: un cepillado con secador o un producto voluminizador son suficientes para conservar su forma y ligereza

En definitiva, el “midi flick” representa esa mezcla perfecta entre nostalgia noventosa, para quienes quieran revivir estas épocas con un corte de pelo, y practicidad actual. Un corte “anti edad” que realza el rostro, agrega movimiento y se adapta a los estilos de vida que no pueden dedicar muchas horas al peinado diario.

Los 3 flequillos en tendencia para este invierno 2025 que ya son furor en Europa

Este invierno 2025 van a ser tendencia 3 tipos de flequillo que seguramente ya viste en las redes sociales. Desde hace meses, los expertos en moda y estilismo vienen alertando sobre la nueva tendencia que se va a imponer durante los próximos meses. Se trata de algunos flequillos en particular, muy diferentes el uno del otro, y adaptables a los diferentes estilos y tipos de cabello.

Las baby bangs son el típico flequillo por encima de las cejas que se viene usando desde 2022. Este flequillo es más informal y arriesgado que el típico recto por debajo de las cejas. Es ideal para quienes quieren un toque distintivo, que sin dudas, llame la atención. Ya sea que tengas pelo lacio, rulos u ondas, este flequillo es muy favorecedor ya que acentúa la mirada. Para quienes quieran un look más elegante, las curtain bangs, en español llamado flequillo cortina, sigue en tendencia y es el más adecuado para las mujeres clásicas, elegantes o que no se atreven a hacer un cambio arriesgado. Es un flequillo muy versátil, ya que podés usarlo tanto de frente como abierto o de costado, según el look que quieras usar cada día.

Por último, destacan las shaggy bangs son una opción mucho más rockera, ideal para personas con rulos y ondas. Se trata de un flequillo mucho más desprolijo, rebelde y juvenil. Es ideal para combinar con un corte en capas por la altura de los hombros. Si no tenés rulos u ondas, también podés armártelos con crema para peinar.