Represión y desalojo en la casa de Cristina Kirchner

La policía desalojó las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner durante la madrugada de este domingo.

Efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron y reprimieron esta madrugada a los militantes que se encontraban en la puerta de la casa de la ex presidenta, Cristina Kirchner, realizando una vigilia en el marco del fallo de la Corte Suprema contra la ex mandataria. Hubo más de 160 efectivos que impidieron la convocatoria en la esquina de San José y Humberto Primo en Constitución.

Según las imágenes que publicaron desde la propia fuerza policial, se observa el violento desalojo contra los militantes y el desalojo total de gazebos, sombrillas, parrillas y todas las estructuras instaladas por parte de la militancia que hace vigilia autoconvocada desde hace más de cinco días.

“En un operativo realizado durante esta madrugada de domingo liberamos el espacio público de la esquina de San José y Humberto Primo en Constitución. Con un despliegue de más de 160 efectivos, removimos gazebos, sombrillas, parrillas y todas las estructuras ilegales instaladas. Estamos para cuidarte”, detallaron desde la página de la Policía de la Ciudad.

El operativo, que incluyó el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública, comenzó pasadas las 3:00 de la mañana y ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida. Según las autoridades, el despliegue fue motivado por la necesidad de liberar el espacio público y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios.

Este desalojo se produjo en un contexto en el que la ex presidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

El escrito remitido al tribunal destacó el intento de homicidio sufrido por Kirchner en septiembre de 2022 como principal antecedente para requerir medidas especiales de custodia. Además, la defensa sostuvo que, por su condición de ex presidenta y ex vicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión aislado del resto de la población carcelaria. La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, ya que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas.

La condena de Cristina Kirchner

La dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner. El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos concluyeron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”. El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.