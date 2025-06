PBA: Con Cristina en el centro de la escena, el PJ retoma la discusión por las listas a un mes del cierre

Axel Kicillof estará el martes nuevamente en la sede del PJ Nacional para participar del encuentro del Consejo con los gobernadores de Unión por la Patria, del que todavía se analizaba si debían formar parte Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. El miércoles, el Movimiento Derecho al Futuro movilizará fuerte para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py, en la que se espera sea una caravana multitudinaria, algo que se recordará en el tiempo. Al otro día, justo faltará un mes para la inscripción de candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Kicillof espera retomar las conversaciones exactamente en el lugar donde las dejó días atrás cuando se reencontró con Cristina. La posibilidad de reemplazar la postulación a diputada provincial de CFK por la de su hijo Máximo se ve en La Plata como una provocación, dada la complicada relación que arrastran. Pero con la absoluta centralidad que obtuvo desde el fallo de la Corte Suprema, en el entorno de la ex presidenta sostenían que todas las decisiones debían quedar en sus manos.

Desde que se conoció la decisión judicial, Kicillof se mostró cerca de Cristina. Dio varias entrevistas para repudiar el fallo y expresó su convicción sobre la inocencia de la ex presidenta en una causa que, sostuvo, no había pruebas. Incluso, se animó a involucrar a la AmCham -la poderosa cámara que nuclea a las empresas de origen estadounidense- en la decisión. “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar y tomar amenazas, por más tremendas que sean”, advirtió. El Movimiendo Derecho al Futuro (MDF), el armado político del gobernador, también se mostró activo. Los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Ensenada, Mario Secco, que venían de tironeo en tironeo con el cristinismo, realizaron una marcha desde sus municipios a la casa de la ex presidenta para transmitirle su respaldo. "Condenan a Cristina, atacan al pueblo", fue la consigna.

Pero, aún en el marco de gran unidad que se vio en estos días, las tensiones internas volvieron a aflorar. Por ejemplo, en las declaraciones de la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti cuando responsabilizó al desdoblamiento electoral bonaerense de la condena a Cristina, una afirmación de la que luego se retractó. También en la reunión realizada el jueves en la sede del PJ de la que participaron prácticamente todos los sectores -Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno y el gobernador riojano Ricardo Quintela estuvieron en la mesa principal-, sin la presencia de Kicillof. "Quisieron mostrar un peronismo unido sin Axel", se lamentaba un funcionario bonaerense.

El senador formoseño José Mayans, vicepresidente primero del PJ, había hablado con Kicillof más temprano ese jueves para adelantarle que estaba organizando una reunión con los gobernadores para el martes, en la víspera de la caravana. La presencia de Quintela luego se justificó en que estaba en Buenos Aires y que fue invitado en su condición de presidente del PJ de La Rioja. Pero la inquina quedó. Obviamente, el gobernador bonaerense confirmó que estará en la cita del martes, convocatoria que aún debe definir su contorno. Mayans no resolvía todavía si invitar al camarqueño Jalil y el tucumano Jaldo, dado sus vínculos fluidos con el oficialismo. Jaldo sorprendió con su respaldo a Cristina, aunque en las últimas horas también aclaró que el fallo de la Corte tenía que cumplirse. Además, planteó la necesidad de una "autocrítica" en el peronismo. La ex presidenta resolverá qué prefiere.

Al tiempo que asumió un rol protagónico con entrevistas periodísticas y reuniones como la que encabezó este sábado con medios internacionales, surgió la versión de que Máximo Kirchner podría ocupar la candidatura a diputado bonaerense por la Tercera sección electoral para la que fue proscripta su madre. La misma versión indicaba que era el primer paso de un plan de instalación para una postulación importante en 2027. Consultado, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó una mala relación entre Axel y Máximo, pero no avaló la posibilidad de que efectivamente el líder de La Cámora pueda encabezar la boleta. "Todas las candidaturas se van a discutir en una mesa", replicó.

Esa mesa debería reactivarse pronto, una vez que Cristina Kirchner vuelva a su casa para cumplir la prisión domiciliaria. Al otro día de la marcha, el jueves 19, marcará un mes justo para la inscripción de candidaturas en la justicia electoral bonaerense. Axel y su entorno entienden que esa conversación debe retomarse donde el gobernador la dejó con la ex presidenta en su reencuentro. En ese encuentro, habían convenido que el MDF sería una de las tres partes para el repato de cargos junto al cristinismo y el massismo. Así se lo hizo saber también a los más de 40 intendentes que integran su armado. También que ellos tendrían la potestad de armar sus listas en sus municipios.

Pero para el cristinismo todo cambió desde la decisión de la Corte Suprema y el nivel de centralidad que adquirió la figura de Cristina.