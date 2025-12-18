Chaya 2026 en La Rioja: comenzó la venta de entradas con débito en cuenta y hasta seis cuotas

El Banco Rioja anunció el inicio de la venta de entradas para la Chaya 2026, un carnaval ancestral que con música, corsos barriales, carrozas, comparsas, disfraces, harina y albahaca reúne al pueblo riojano, con la posibilidad de adquirirlas mediante débito en cuenta sueldo y en hasta seis cuotas.

Así lo confirmó el vicepresidente de la entidad, Marcelo Becerra, en diálogo con Medios Rioja, donde además desmintió versiones sobre una supuesta venta del banco. Según precisó, la operatoria se realiza de manera coordinada con el Gobierno provincial y estará disponible desde el 10 hasta el 28 de enero en el anexo del Banco Rioja, en el horario de 8.30 a 16.

“Estamos con la venta de entradas a la Chaya con débito de cuenta a seis cuotas, pensando en algo trascendental que nos gusta a todos los riojanos”, explicó. El descuento comenzará a aplicarse a partir de los haberes de enero, que se abonan en febrero.

El vicepresidente adelantó además que, a partir del 28 de enero, se habilitarán nuevos puntos de venta para ampliar el acceso del público al tradicional festival popular.

En otro tramo de la entrevista, Becerra rechazó los rumores sobre una eventual venta del Banco Rioja. “El banco no se vende”, afirmó, y agradeció a los medios que informan con responsabilidad. En ese contexto, señaló que las dificultades que atraviesa el sistema financiero están vinculadas a las políticas económicas nacionales y a la falta de envío de fondos a las provincias.

“Si Nación no manda los recursos, es muy difícil sostener aumentos salariales”, sostuvo, cuestionando el impacto de esas decisiones sobre las economías provinciales.

Cuándo será la Fiesta de la Chaya 2026

Con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, La Rioja anunció en su casa en la Ciudad de Buenos Aires, el cronograma de la Fiesta Nacional de la Chaya y el Festival Chayero Sanagasteño. Para que cientos de ciudadanos y turistas vivan la identidad del norte argentino, los tradicionales festejos culturales se desarrollarán los días 13, 14 y 15; y 16, 17 y 18 de febrero respectivamente.

En el acto, el mandatario provincial hizo referencia a la importancia del sector turístico en el desarrollo de la región: "El sector del turismo es un sector dinámico por excelencia de la economía". "La propuesta innovadora de los Chachos, de nuestra moneda paralela, fue objeto de la ridiculización. Pero esto es un bono de cancelación de deuda, que es el Bono BoCaDe que lo hemos utilizado para ponerlo en el mercado y que se mueva la famosa rueda de la economía", detalló el mandatario.

Y reflexionó: "La economía no es sinónimo de sector financiero: este último solo es parte. Porque es producir bienes y servicios para poner al servicio de nuestra gente. A través del servicio podamos generar divisas para cumplir con nuestros acreedores aunque no fue tomada por nosotros, al contrario, y siempre hemos pagado".

El Festival de la Chaya es una de las festividades más importantes y arraigadas de la provincia. Su origen es una rica fusión de tradiciones, combinando las celebraciones carnavalescas introducidas por los conquistadores europeos con el ritual de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) por las buenas cosechas, practicado ancestralmente por los pueblos originarios, particularmente los Diaguitas.