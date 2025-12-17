Lula muestra preocupación por América Latina y actitudes de Trump hacia la región

Reunión ministerial en Brasilia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que está preocupado por América Latina y por las actitudes de su par estadounidense Donald Trump hacia la región.

El Gobierno de Trump no reconoce a Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, como líder legítimo de Venezuela.

Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en la región y ha llevado a cabo ataques contra barcos sospechosos de tráfico de drogas frente a la costa venezolana, además de incautar un petrolero y bloquear otros tanqueros sancionados.

"Estoy preocupado por América Latina. Me preocupan las actitudes del presidente Trump hacia América Latina, sus amenazas. Vamos a tener que estar muy atentos a esta cuestión", dijo Lula en una reunión ministerial.

Lula recordó que la región es pacífica y no tiene armas nucleares. "Y por eso hablé con el presidente Trump: 'el poder de las palabras puede valer más que el poder de las armas'. Cuesta menos y lleva menos tiempo si estás dispuesto a hacerlo", dijo.

"Le dije a Trump: 'si está interesado en hablar en buenos términos con Venezuela, podemos contribuir'. Ahora, hay que estar dispuesto a hablar, hay que tener paciencia".

Con información de Reuters