AC Milan vs Napoli por Supercoppa Italiana: cuándo juegan, formaciones, cómo ver en vivo y toda la previa

El Milan buscará defender su título de la Supercoppa Italiana cuando enfrente al Napoli este jueves en Riyadh, en lo que será el primer cruce entre ambos equipos en la historia de este torneo. Los Rossoneri, actuales campeones tras vencer al Inter en enero pasado, mantienen un invicto como visitante esta temporada y podrían igualar a la Juventus con nueve títulos de Supercopa si logran superar a un Napoli que llega con la necesidad de revertir una racha de dos derrotas consecutivas y sus problemas como visitante bajo el mando de Antonio Conte.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan AC Milan y Napoli, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan AC Milan y Napoli?

El partido entre AC Milan y Napoli por la semifinal de la Supercoppa Italiana se jugará este jueves 18 de diciembre de 2025, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio Al-Awwal Park de Riyadh, Arabia Saudita. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Luca Zufferli.

El conjunto milanista llega a este compromiso como actual campeón del torneo, tras haber conquistado el título en enero pasado al vencer al Inter en la final. Los dirigidos por Max Allegri se encuentran en la segunda posición de la Serie A con 32 puntos en 15 partidos, apenas un punto por encima de su rival de este jueves y a dos unidades del líder Inter, manteniendo viva la disputa por el Scudetto.

Una característica destacada del Milan en esta temporada es su solidez como visitante, ya que no conocen la derrota fuera de casa en lo que va del campeonato italiano. Sin embargo, vienen de empatar 2-1 con el Sassuolo en su último compromiso liguero, donde el joven lateral Davide Bartesaghi anotó un improbable doblete pero no alcanzó para conseguir la victoria. Antes de ese resultado, los Rossoneri fueron eliminados de la Coppa Italia.

Una victoria en este torneo permitiría al Milan alcanzar los nueve títulos de Supercoppa, igualando el récord histórico de la Juventus en esta competición. El equipo cuenta con la experiencia del entrenador Max Allegri y la veteranía del croata Luka Modric en el mediocampo, además del talento goleador del estadounidense Christian Pulisic, quien acumula 41 goles desde su llegada a la Serie A hace dos años y recientemente anotó un doblete contra el Torino.

Por su parte, el Napoli llega a este encuentro como el actual campeón de la Serie A, habiendo conquistado su cuarto título de liga la temporada pasada. Los Partenopei buscan su tercer trofeo de Supercoppa Italiana, después de haberlo ganado en 1990 y 2014, pero atraviesan un momento complicado tras caer en sus dos últimos compromisos.

El conjunto dirigido por Antonio Conte sufrió una derrota ante el Benfica en la Champions League y luego cayó 1-0 contra el Udinese en la Serie A, resultados que cortaron una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Actualmente ocupan la tercera posición en el campeonato italiano con 31 puntos, un punto por debajo del Milan y dos del líder Inter. Lo más preocupante para el Napoli es su rendimiento fuera de casa: han perdido siete partidos como visitante esta temporada, incluyendo seis de las ocho derrotas que han sufrido bajo el mando de Conte, cuatro de ellas en la campaña actual.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, los últimos 20 enfrentamientos muestran un equilibrio perfecto, con siete victorias para cada lado. El Milan se impuso 2-0 en el último encuentro disputado hace dos meses en San Siro, y también eliminó al Napoli en los cuartos de final de la Champions League 2023. Esta será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en la Supercoppa Italiana, y el ganador de este duelo enfrentará en la final al vencedor del partido entre Inter y Bologna.

Formaciones probables de AC Milan y Napoli

El técnico del AC Milan, Max Allegri, deberá afrontar la ausencia de Santiago Giménez, quien continúa con problemas en el tobillo, por lo que Christian Pulisic será la referencia ofensiva del equipo. El estadounidense, que recientemente marcó dos goles ante el Torino y uno contra el Napoli en septiembre, formará dupla en ataque con Christopher Nkunku o Rafael Leao, aunque este último se perdió el empate con Sassuolo por precaución.

En el centro de la defensa, Koni De Winter podría tener una rara oportunidad como titular debido a que Matteo Gabbia no viajó a Arabia Saudita por una lesión menor en la rodilla. El joven Davide Bartesaghi mantendría su lugar como lateral tras su destacada actuación goleadora del fin de semana, mientras que la experiencia de Luka Modric será fundamental en el mediocampo junto a Ruben Loftus-Cheek y Adrien Rabiot.

Por el lado del Napoli, Antonio Conte podría contar con una noticia alentadora: Romelu Lukaku, quien estuvo cuatro meses fuera de las canchas por lesión, ha retomado los entrenamientos completos y podría ser incluido en el banco de suplentes. En su ausencia, Rasmus Hojlund ha liderado el ataque napolitano con ocho participaciones en goles en todas las competiciones.

Sin embargo, Conte tendrá varias bajas importantes para este compromiso: los mediocampistas Kevin De Bruyne, Frank Anguissa y Billy Gilmour no están disponibles, al igual que el arquero Alex Meret. Por otro lado, Stanislav Lobotka regresó el pasado domingo tras una lesión y podría ser titular en el mediocampo junto a Scott McTominay. En ataque, Noa Lang y David Neres acompañarían a Hojlund en la ofensiva napolitana.

Probable formación de AC Milan: Mike Maignan; Koni De Winter, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic, Christopher Nkunku.

Probable formación de Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno; Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Rafa Gutierrez; Noa Lang, David Neres; Rasmus Hojlund.

AC Milan vs Napoli: Ficha técnica