Desarticularon una red trasnacional de abuso sexual infantil: operaban a través de mensajería cifrada desde Buenos Aires

En las últimas horas trascendió que las fuerzas policiales y judiciales argentinas lograron desarticular una red internacional de abuso sexual infantil que operaba desde la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal. En dicha plataforma, los acusados compartían y comercializaban imágenes y videos de niñas y niños, e incluso bebés, que eran sometidos por adultos a abusos sexuales.

El operativo fue coordinado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI), a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. En simultáneo, se llevaron adelante nueve allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades del Conurbano bonaerense.

Operación Dori: de España a la Argentina

La causa forma parte de la "Operación Dori", una investigación internacional que arrancó en España, a partir del trabajo de una unidad especializada de la Policía Nacional. Allí, detectaron grupos en Signal que estaban integrados por personas de distintos países para intercambiar de manera sistemática contenido de abuso sexual infantil.

La información llegó a nuestro país a mediados de este año, a través de un pedido de cooperación internacional. Ello permitió identificar a los usuarios locales que estaban involucrados en la siniestra red.

Desde entonces comenzó un intercambio de datos, que no solo confirmó la participación activa de argentinos en la distribución del material, sino su identificación, que permitió desbaratar la banda.

En el operativo participaron fuerzas especializadas de la Policía de la Ciudad, la Policía bonaerense y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. En los allanamientos, por su parte, secuestraron un gran número de celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento, que serán peritados de manera exhaustiva.

Tres personas detenidas por presunto abuso sexual infantil

En tres de las viviendas allanadas se encontraron dispositivos que, a simple vista, tenían contenido ilegal asociado a abuso sexual infantil. Además, se pudo comprobar la participación de los sospechosos en grupos de Signal dedicados al tráfico de ese tipo de material. De aquellos procedimientos, tres personas resultaron detenidas.

En la audiencia judicial del caso, la Fiscalía solicitó que los tres imputados permanezcan detenidos hasta el juicio oral. La jueza Bárbara Moramarco Terrarosa dio lugar al pedido y les dictó prisión preventiva, al considerarse la gravedad de los hechos que se les imputan y el riesgo de fuga.

La fiscal Dupuy confirmó que en los teléfonos de los detenidos se identificaron los grupos de Signal que se utilizan para el tráfico de contenido de abuso sexual infantil.