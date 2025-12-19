Guardiola rechaza rumores sobre su salida del Manchester City antes de partido con West Ham

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, sostiene una urna durante una manifestación independentista en Barcelona

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, descartó las especulaciones sobre su futuro en el ‍club, insistiendo en que ⁠las conversaciones sobre su contrato no están en la agenda pese a los rumores de que podría marcharse al final de la temporada, pero añadió que su equipo aún no es lo suficientemente bueno como para ganar el título.

Pese a que el equipo de Guardiola, que recibe al modesto West Ham United el sábado, podría ‌superar al Arsenal en el primer puesto ⁠de la Premier League este ⁠fin de semana, la situación laboral del técnico español fue el asunto candente en su rueda de prensa del ‍viernes.

"Siempre me hacen esta pregunta, así que tarde o temprano dejaré el Manchester City", ⁠dijo Guardiola a los periodistas. "Tengo ‌18 meses, así que estoy muy contento con el desarrollo del equipo. Esa pregunta se plantea todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará".

"No son discusiones. Fin del tema. No ‌estaré ‌aquí para siempre. Lo que tenga que pasar, pasará. El club debe estar preparado, pero ese asunto no está sobre la mesa ahora mismo", agregó.

Las informaciones vinculaban a Enzo Maresca como ​posible sucesor, aunque el técnico del Chelsea las descartó este mismo viernes.

Cuando se le volvió a preguntar si seguirá en el City la próxima temporada, Guardiola respondió molesto: "He respondido a esa pregunta dos veces antes. Estoy aquí. Lo que va a pasar, ¿quién lo sabe?".

"Aunque tenga 10 años ‍de contrato o seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora estoy centrado en el West Ham y luego en el golf, después de unos días con mi padre, y eso es todo", señaló.

Aunque el City marcha segundo ​en la tabla, sólo dos puntos por detrás del Arsenal, Guardiola no cree que su equipo tenga aún al nivel ​necesario para ganar el título liguero. "Tenemos resultados, pero tenemos que hacer mejor muchas cosas. Ayuda el ⁠hecho de que la mentalidad y el compromiso son increíbles. No estamos al nivel necesario para ganar el título".

Con información de Reuters