Parece el Caribe pero queda en el Litoral: el destino de playas grandes y aguas cristalinas ideal para el verano 2026

Solo faltan dos semanas para el año nuevo y muchas familias ya piensan en lugares para pasar las vacaciones 2026. Argentina ha demostrado ser un país repleto de paisajes diversos y con una oferta turística que nada debe envidiarle al extranjero. Por eso, para aquellos que no puedan o no quieran viajar a otro país, pero deseen disfrutar de una playa increíble con agua cristalina, la región Litoral es una excelente opción.

San Miguel, una localidad ubicada en la provincia de Corrientes, más específicamente en el norte, puede convertirse en un destino único para relajarse y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza.

Qué hacer en San Miguel

Lo que destaca de esta ciudad es la presencia de los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del mundo. Está conformado por bañados, arroyos, lagunas y esteros. Aquí habitan todo tipo de animales desde carpinchos, monos, lobos de río hasta yacarés y cientos de aves.

Pero, además, de visitar este humedal, en San Miguel se puede disfrutar de playas magníficas con un estilo muy similar al Caribe. En uno de los balnearios llamado "Cacique Irá", es ideal para admirar el agua y el paisaje.

En este lugar, no solo se puede acampar, también hay disponibles actividades como la pesca deportiva, cabalgatas guiadas, paseos en kayak y hasta trekking.

En tanto, la localidad ofrece la posibilidad de avistamiento de aves y de diversos mamíferos que viven allí.

Cómo ir a San Miguel desde Buenos Aires y Corrientes

Ir a San Miguel desde Corrientes es sencillo. La ciudad se encuentra a tan solo 165 kilómetros de la capital de la provincia. Se puede ir en automóvil tomando la Ruta Nacional 12 y seguir por la Ruta Provincial 118. El viaje tiene una duración de dos horas.

Saliendo de la Ciudad Autónoma de Buenos (CABA), por supuesto, se puede ir, primero, en avión hasta la capital de Corrientes y allí en auto con el recorrido antes mencionado. También es posible ir a San Miguel desde Buenos Aires en auto. En ese caso, el viaje tiene una duración de 11 horas.