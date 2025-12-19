Tras la marcha de las centrales obreras a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, el secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), Osvaldo Lobato, habló de un paro general con movilización para el 10 de febrero, fecha en la que se tratará el proyecto oficialista de reforma laboral.

"Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización", deslizó Lobato en diálogo con AM 530. El dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) señaló que uno de los logros de la movilización de este jueves fue “posponer” el debate de la iniciativa que impulsa el gobierno de Javier Milei. “Era el objetivo principal que buscábamos", subrayó.

El referente gremial sostuvo que mantuvieron reuniones con diputados, senadores y gobernadores, y consideró que la movilización sindical influyó en la decisión de postergar el tratamiento de la iniciativa. Además, afirmó que muchos trabajadores no estaban plenamente informados sobre los perjuicios que, según su mirada, implicaba la ley. En ese sentido, el sindicalista calificó la protesta como una gran manifestación y remarcó que desde la UOM tienen tomada la decisión de continuar con las medidas de protesta y mantener la presencia en las calles.

Los reclamos de la Plaza Mayo en la marcha de la CGT

La CGT reclamó un paro con movilización para el 10 de febrero.

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei reunió a miles de personas frente a Casa de Gobierno, con una participación diversa que incluyó a jóvenes, jubilados, trabajadores sindicalizados e informales, empleados estatales y docentes. Durante la protesta, los manifestantes expresaron su rechazo a la caída del poder adquisitivo y reclamaron a la Confederación General del Trabajo (CGT) que profundice las medidas de fuerza, al advertir que “la salida es en la calle” y exigir la convocatoria a un paro general por tiempo indeterminado.

Columnas de distintos sindicatos, movimientos sociales y organizaciones se concentraron desde el mediodía de ayer en la Plaza de Mayo, con accesos por Diagonal Norte y Sur, Avenida de Mayo y calles aledañas. La movilización reunió a representantes de gremios como la UOM, UTA, SMATA, UPCN, Camioneros, UOCRA, UTEP, ATE, CATT y la CTA, que se manifestaron contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, cuyo tratamiento en el Senado fue postergado para el 10 de febrero tras negociaciones entre los bloques parlamentarios.