Francesca Albanese: "En Gaza se está cometiendo un genocidio"

Francesca Albanese fue la primera que denunció el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza en la ONU hace un año. Con el pasar de los meses, la Corte de Justicia Internacional, las agencias de Naciones Unidas, dirigentes políticos y sociales de todo el mundo se fueron sumando y hoy, ante la alarma de una hambruna que podría matar a decenas de miles de palestinos en sólo unas semanas, ya es una verdad aceptada, excepto por Israel y aquellos que siguen poniendo su derecho a defenderse por sobre el exterminio de más de dos millones de palestinos.

Unos días antes de que el ataque israelí contra Irán convulsionara aún más la región y pusiera al mundo nuevamente en vilo, El Destape entrevistó a la abogada italiana que, desde 2022, es la relatora especial de Naciones Unidas para la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Tiene 48 años, nunca ejerció como abogada pero sí trabajó más de 10 años como funcionaria de agencias humanitarias de la ONU hasta pasarse a la academia, donde se dedicó a estudiar el desplazamiento forzado de los palestinos, desde la época colonial británica hasta la actualidad con la ocupación israelí.

Israel nunca le permitió visitar los territorios ocupados, pero viene registrando y denunciando cada uno de los crímenes cometidos en Cisjordania y, especialmente, la Franja de Gaza desde el inicio de la última ofensiva israelí. "En un genocidio no se ataca a individuos, se ataca a todo el grupo. Los palestinos en Gaza no están murieron porque son miembros de Hamas, médicos, enfermeros, académicos o artistas; están muriendo porque son palestinos, no importa quiénes son", explicó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

- ¿Cómo llegaste a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza?

- Al principio no estaba para nada convencida. Tenía claro que era una limpieza étnica porque soy una académica que estudia el desplazamiento de los palestinos, que empezó en la época de la colonización británica. Cuando vi que Israel comenzó a atacar Gaza, pensé: "Es destructivo, buscan la destrucción total. Van a destruir toda la zona para que la gente no pueda volver. Por eso, el 14 de octubre (de 2023) denuncié una limpieza étnica masiva y varios colegas, otros relatores especiales, me dijeron: 'Cuidado, esto no es sólo una limpieza étnica, esto es un genocidio. Mirá a las declaraciones políticas. Si vos no lo decís, ¿quién lo va a decir?' Pero como una europea, yo decía: 'Esto no es un genocidio porque no se parece a lo que hemos visto antes'. Pero me contestaron: 'Un genocidio no es exterminación, matarlos a todos de una sola vez.' Entonces empecé a hablar con muchos expertos en genocidio, en el Holocausto, muchos descendientes de sobrevivientes del Holocausto, y en unas semanas, después de leer mucho y de hablar con ellos, entendí que un genocidio es la destrucción de un grupo que es atacado solo por el hecho de ser parte de ese grupo. Entonces entendí: esta podría ser la intención porque eso era lo que estaban diciendo públicamente. En marzo de 2024 presenté mi informe y desde entonces no tengo dudas de que se está cometiendo un genocidio. El genocidio no se define por relatos individuales, por una historia o siquiera por los medios para concretar la exterminación de un grupo, sean machetes, hambruna o cualquier otro medio de aniquilación. Porque en un genocidio no se ataca a individuos, se ataca a todo el grupo. Los palestinos en Gaza no están murieron porque son miembros de Hamas, médicos, enfermeros, académicos o artistas; están muriendo porque son palestinos, no importa quiénes son. Entonces empecé a vincular las palabras, la intención, la realidad, la capacidad...porque uno puede tener la intención de cometer un genocidio pero no los medios. Pero Israel no sólo declaraba sus intenciones desde el principio, sino que además tiene la capacidad y la realidad para cumplirlo. En sólo un mes ya había matado a casi 10.000 personas. Más de los bosnios asesinados en Sbrenica, que fue el genocidio para los europeos después del Holocausto. Un genocidio es la destrucción de un pueblo como tal y para poder identificarlo uno tiene que entender qué significa ser un pueblo: la capacidad de sobrevivir como un conjunto, de tener una vida digna...y esto ya se destruyó en Gaza, por eso el genocidio ya se está cometiendo. Esto no sólo va a ser una mancha para Israel, va a ser una mancha para todos nosotros por no prevenirlo ni detenerlo.

- Una comisión investigadora de la ONU publicó esta semana un informe en el que denuncia a Israel por "crímenes de exterminio" por la destrucción del sistema educativo y los sitios culturales y de culto en Gaza. En sus conclusiones explicaban que lo que se está destruyendo es la identidad palestina que es la base de cualquier reclamo de autodeterminación de un pueblo. ¿Ves una intención de destruir las bases para la reivindicación del derecho a la autodeterminación de los palestinos y construcción de un Estado no solo en Gaza sino en el resto de los territorios ocupados?

- El genocidio es un crimen que conlleva un lugar específico. El genocidio armenio no buscaba la exterminación de todos los armenios, sino la destrucción de los armenios como un pueblo en las tierras de lo que era el Imperio Otomano y es hoy Turquía. Lo mismo con el Holocausto. El genocidio suele suceder en un contexto de conflicto y está compuesto por varios tipos de crímenes. A diferencia de los años 40s, ahora tenemos un marco legal completo que debería permitirnos prevenir este tipo de crímenes. Hay diferentes crímenes: los crímenes de guerra violan las leyes de la guerra. No se pueden destruir hospitales, escuelas, atacar a civiles, lo que ya hizo Israel. También están los crímenes de lesa humanidad: no se puede matar de hambre a la gente o desplazarla de manera forzada porque son crímenes de les humanidad. Israel ya lo hizo. Y luego está el genocidio, pero no hay que equivocarse, el genocidio no es el objetivo final de esto. El objetivo final es borrar a Palestina, a los palestinos de Palestina. Hay un lugar específico y ese lugar es Palestina. En mi último informe dije: "Israel está intentando de hacer una limpieza étnica en el territorio que va del río (Jordan) al mar (Mediterráneo), para alcanzar lo que llaman el Gran Israel. Ellos lo están diciendo, no lo digo yo. Lo están diciendo en Cisjordania cuando asfixian a los palestinos anexándose sus tierras, destruyendo sus casas, expulsándolos y haciendo imposible su vida. En la Franja de Gaza, pulverizaron el territorio para recuperar el control sobre la tierra y en el proceso están destruyendo a la gente. Mirá a los actos de genocidio: mataron a casi 60.000 personas pero hay estudios que hablan de cientos de miles que están desaparecidos, y además está el daño severo a los cuerpos y mentes. Hay 10.000 personas que fueron arrestadas ilegalmente, muchos de ellas torturadas y violadas hasta la muerte. La falta de dignidad que fuerzan sobre los palestinos que están obligados a vivir en las calles, a curarse ellos mismos o ser tratados en hospitales, escuelas o donde puedan sin anestesia, sin analgésicos, con los chicos tirados en pasillos sucios. Este es el lugar con el mayor número de chicos amputados en el mundo. Se trata de crear las condiciones para garantizar la destrucción: destruis los hospitales, la infraestructura civil, dejas a la gente sin agua, sin electricidad, sin comida...

- ¿Ves un cambio en la reacción internacional, tanto de gobiernos como de las sociedades, entre que presentaste tu informe el año pasado y ahora?

- Veo una diferencia en comparación a cuando presenté mi primer informe ante la ONU en 2022. Hablaba de autodeterminación, el sistema carcelario de Israel...el cambio que veo es que el consenso que los medios occidentales intentaron crear con el apoyo de dirigentes políticos está empezando a derrumbarse, las personas se están empezando a despertar, salen a las calles, los estudiantes están protestando. Veo un momento de tumulto que se está construyendo desde abajo, pero también veo una represión cada vez más feroz. Hay un vínculo directo entre las iniciativas para tapar los crímenes de Israel y los crímenes propiamente dichos. También veo que la comunidad judía en el mundo está dividida. No sé si sucede en Argentina, pero en Estados Unidos y Europa, las generaciones más jóvenes son más críticas de Israel. Es muy poderoso. Hay más intelectuales que hablan y dicen: estamos viendo lo que no habíamos podido ver antes. Yo lo entiendo. Como italiana, nací no con vergüenza, sino con un sentido de responsabilidad por lo que hicimos con 8.000 judíos italianos, que fueron asesinados. Pero antes de ser asesinados en los campos de exterminio fueron expulsados de la vida civil, fueron discriminados, puestos en ghettos, se les hizo pasar hambre y se los forzó a morir por falta de higiene y condiciones básicas de vida. Por eso digo: el genocidio no es un acto, es un proceso. Empieza con la deshumanización del otro. Hoy ni siquiera pueden ver a los palestinos como seres humanos. Dicen 16.000 niños muertos y ni siquiera se toman el tiempo de conocer las caras de cada uno de ellos, de saber sus nombres, o saber qué está pasando en los hospitales palestinos. Solamente responden que Israel no puede ser acusado por esto. Es una posición completamente parcializada que aún tienen algunas comunidades judías pero que está empezando a ser desafiada por algunos de sus miembros. En muchos países aún no pasó, tomará tiempo. Pero Israel no se va a recuperar pronto o fácil de lo que hizo. Y tiene que venir de los propios israelíes también. Hoy el 80% de los israelíes quiere que se vayan los palestinos, pero eso significa que un 20% no y eso es un número increíble si lo comparamos con octubre 2023. Están protestando contra lo que llaman una guerra injusta -para mí es una guerra genocida- y eso es un cambio. En paralelo, los gobiernos empiezan a cambiar su retórica un poco. Hace unos meses ya no hablan del derecho a la defensa de Israel, hay dos líderes israelíes que son buscados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, hay procesos por el delito de genocidio contra Israel y el riesgo de un genocidio fue reconocido por la Corte Internacional de Justicia, pero aún muchas personas están ganando plata con este genocidio.

- Tu próximo informe ante la ONU se va a centrar en estas empresas que ganan con el conflicto. Hablas de que existe un nuevo mercado. ¿A qué te referís?

- Hasta ahora, lo que sabíamos sobre la economía de la ocupación tenía que ver con los asentamientos (colonias) y la producción que se hace en ellos. Pero estos son monedas en comparación a la economía real de la ocupación: empresas del agro, turísticas, industria armamentística, aseguradoras, fondos de pensión...si Palestina fuera una escena del crimen, tendría las huellas digitales de todos nosotros: lo que compramos, dónde invertimos, qué bancos o cadenas de suministros usamos. Hay tantos actores involucrados. Con un grupo de investigadores, abogados, periodistas y voluntarios construimos una base datos con 1.000 entidades y sólo alcanzamos a la punta del iceberg. En sólo seis meses, logramos investigar 46 empresas. Pero no son sólo empresas, también son fondos de pensión, universidades, organizaciones de caridad, agencias de desarrollo inmobiliario...todo el ecosistema del sistema capitalista participa. El desarrollo militar, las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial también se han alimentado de esta situación, desarrollando nuevas armas, tecnologías y tácticas, que son probadas sobre los palestinos y luego son vendidas al mundo. Israel sigue siendo el mayor exportador de armas, especialmente de tecnología militar y de vigilancia. Esto es lo que debería alarmarnos a todos porque son nuestros gobiernos los que siguen comprando estas herramientas y tecnologías a Israel.

- En los últimos días, varios países europeos impusieron sanciones a dos ministros israelíes. Pero, en paralelo, el embajador de Estados Unidos en Israel aseguró que ya no apuesta a la creación de un Estado palestino y volvió a proponer que un país árabe vecino "reciba" a la población palestina, mientras que Israel sigue escalando sus ataques contra los palestinos. ¿Es optimista sobre la capacidad de la comunidad internacional de frenar el genocidio en la Franja de Gaza?

- Por supuesto Israel escala porque está reaccionando como un animal herido, nunca se había quedado solo en el consenso popular. El mito de la única democracia en Medio Oriente colapsó. Yo siempre lo dije: Israel es una democracia para sus ciudadanos judíos, no para el resto. Especialmente después de la Ley del Estado-Nación que degradó a los ciudadanos de origen palestino. Pero Israel también ha mantenido bajo control militar a más de cinco millones de palestinos. Algunos dicen que Gaza no estaba ocupada...bueno, si no estaba ocupada, ¿cómo fue que les fue tan fácil encerrarla, cortar la luz, el agua, la entrada de combustible o de comida? ¿Por qué Israel detuvo a personas de todo el mundo que viajaban en un convoy humanitario en aguas internacionales y las llevó a su territorio? Porque Israel no actúa como una democracia, actúa como un Estado autoritario hacia todos aquellos que no son judíos. Entiendo que muchos se ofenden con esto y entiendo el amor que muchos judíos sienten por Israel, pero ellos tienen que entender también que el Estado que aman no respeta los derechos humanos más básicos. Lo que colapsó fue el mito de la nación start up, que creció gracias a sus fuerzas armadas y su tecnología, que ahora utiliza contra un pueblo virtualmente indefenso, que fue bombardeado y hambreado por más de 20 meses, sin respiro.

- Parece que cuanto más se lo critica a Israel, más radicaliza sus acciones. Por ejemplo, con la entrega de comida en la Franja de Gaza. ¿Cómo describiría este nuevo sistema que sanciona a la ONU y otras reconocidas organizaciones humanitarias y da el monopolio a una cuestionada empresa de EEUU que sólo está provocando caos y muerte?

- Hay personas que duermen en el piso para poder llegar a los centros de distribución a las 4 de la madrugada. Hacen cola y no hay nada, pese a que caminaron decenas de kilómetros para conseguir algo de comida para alimentar a sus hijos. Esta es una de las cosas más humillantes y feroces que vi en mi vida. Se están usando categorías de siglos pasados para calificar lo que está haciendo Israel. Israel ha escrito una de las páginas más oscuras en términos de atrocidades y crímenes. Y, lamentablemente, va a ser muy tarde cuando la mayoría se dé cuenta de ello. La gente que apoya a Israel simplemente no quiere ver lo que pasa porque si lo viera, si viera lo que estoy viendo...y yo no soy una parte interesada en este conflicto. No soy palestina, nunca fui una activista, soy una abogada a la que el Consejo de Derechos Humanos le pidió que registrara la situación de derechos humanos en los territorios palestinos. Y por supuesto que me volví vehemente porque soy una persona común y corriente que no estaba preparada para ver este nivel de maldad. Estoy shockeada como abogada, como madre y, para mi, esto es ser humana, no querer que esto le pase a nadie, ni a mis hijos ni a los hijos de cualquiera otra persona.