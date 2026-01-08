Fresco, moderno y elegante: el corte de pelo corto para mujer que va a ser tendencia este verano 2026.

Un corte de pelo corto para mujer va a ser furor este verano 2026. Ahora que llegaron los días de temperaturas elevadas, cortarse el pelo para estar más fresca y cómoda es una gran opción. Si estabas pensando en hacerte un cambio, este corte te puede inspirar.

Se trata del corte Bixie, una mezcla entre el Bob (por encima de los hombros) y el Pixie (el más corto de todos). Es la combinación perfecta para las de pelo largo que quieren un cambio muy diferente, sin arriesgarse demasiado. Si bien es bastante corto, se puede hacer en diferentes niveles de largo, incluso hasta la mitad del cuello.

Corte Bixie: cómo es y sus ventajas

El Bixie es ideal para quienes buscan un look moderno, fresco y fácil de mantener durante los meses de calor. Se caracteriza por su estructura en capas, este corte aporta movimiento y volumen. Es una excelente opción tanto para las de pelo finito como para las que tienen mucha cantidad, ya que se puede ajustar a las necesidades de cada tipo de pelo.

A diferencia del Bob clásico, que puede verse más formal, el Bixie te aporta un aire más relajado, juvenil y descontracturado. Otra ventaja es que es un corte muy versátil: podés llevarlo corto en la nuca y más largo en la parte frontal, para estilizar el rostro, o llevarlo con flequillo, raya al costado más largo hasta la mitad del cuello.

Corte Bixie en tendencia para este verano 2026.

Sin dudas, su mayor ventaja es que no requiere tanto mantenimiento. Cuando el pelo crece, mantiene su forma y se sigue viendo prolijo, ideal si no querés ser esclava de ir a la peluquería tan seguido.

Cómo peinarlo

Otra gran ventaja es que no necesita que estés horas frente al espejo peinándolo. La idea es justamente que quede natural, fresco, descontracturado y con movimiento. Podés darle forma cuando salgas de la ducha con un poco de crema para peinar o mousse, si es que tenés ondas o rulos, y dejarlo secar al aire libre o con un difusor.

Si querés un look mucho más lacio, podés peinarlo con un cepillo redondo y secador, levantando la raíz para generar volumen en la parte superior de la cabeza. Para lograr un lacio todavía más perfecto, podés ayudarte con la planchita.

El efecto wet es otra opción. Podés peinarlo con gel o crema de peinar, llevando el pelo hacia atrás o con una raya al costado, para un look bien moderno y sofisticado, que le da ese efecto como si lo tuvieras mojado.