Chau short de jean: vuelve una prenda clásica que va a ser tendencia este verano 2026.

Este verano 2026, vuelve un clásico que se va a usar mucho más que los típicos shorts de jean. Esta prenda fue furor entre 1950 y 1960 y luego volvió en los 2000, así que puede que la tengas escondida dentro de tu placard.

Se trata de los pantalones capri, también conocidos como pescadores. Son de un largo hasta abajo de la rodilla, bien pegados al cuerpo y estilizan la figura. Esta prenda elegante y atemporal era muy usada por figuras de la moda como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y Grace Kelly, quienes lo convirtieron en una prenda básica de guardarropas.

La nueva versión de los capri que se viene para este verano 2026

Para el verano 2026, los capri llegan en su versión actualizada, especialmente en formato denim. Los jeans capri se ven en tonos clásicos como azul, negro y gris, aunque también en variantes más claras.

A diferencia del short de jean, que es más informal, los capri son mucho más versátiles y funcionan tanto para outfits de día como para looks más arreglados, dependiendo de cómo los combines con el calzado y los accesorios.

Además de su versatilidad, otra gran ventaja es que son muy frescos y cómodos. Son ideales si no te gusta tanto mostrar las piernas y buscás algo que te cubra un poco más, sin dejar de lado tus ganas de sentirte arreglada.

Los capri y la estética “Old Money”

Uno de los grandes motivos por los que los capri vuelven con fuerza es su conexión con la estética "Old Money", una de las más fuertes de la temporada. Se van a usar en colores como blanco, beige, crudo y negro.

Con qué combinarlos

Los capri ya son parte del street style en las capitales de la moda. Se pueden combinar con ballerinas, flats, stilettos o sandalias minimalistas, ideales para un look que parezca sin esfuerzos.

También se van a estar usando mucho las ojotas, tanto las clásicas de goma (para un look mucho más diurno y relajado) como las ojotas de cuero y con un poquito de taco, perfectas para un look más nocturno y elegante.

Con respecto a la parte de arriba, van con lo que quieras: tops, musculosas, remeras manga corta, camisas, de colores neutros u otros más vibrantes, aunque los neutros van a seguir reinando esta temporada.