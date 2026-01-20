Campaña del ICE en EEUU crea un tema electoral de doble filo para republicanos y demócratas

Una persona graba con su teléfono mientras agentes de ICE y otros agentes del orden realizan una redada de inmigración en una casa en St. Paul, Minesota

La represión contra la inmigración ‍del presidente Donald Trump se está convirtiendo rápidamente en un tema de campaña de doble filo en las reñidas elecciones legislativas de noviembre, debido al creciente malestar público por las tácticas agresivas de los funcionarios federales de inmigración.

Después de que un agente del ICE disparó y mató a Renee Good, de 37 años, ‍en Mineápolis el 7 de enero, desatando protestas, las encuestas de opinión ⁠mostraron que la mayoría de los estadounidenses desaprueban la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, incluida una encuesta de Reuters/Ipsos que apuntaba a una división republicana sobre si los agentes federales de inmigración deberían esforzarse más por evitar herir a las personas.

Las críticas sobre el uso de la fuerza por parte del ICE parecen haber mermado la capacidad de los candidatos republicanos para alejarse del pesimismo económico de los votantes haciendo hincapié en la tradicional firmeza del partido en materia de delincuencia y seguridad, dijo Nathan Gonzales, editor de la firma de análisis Inside Elections.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los demócratas podrían beneficiarse, a pesar de la debilidad histórica del partido en cuestiones de seguridad fronteriza, si los votantes deciden que Trump ha ido más allá de aquello para lo que lo votaron, agregó Gonzales.

REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS SON VULNERABLES

Los datos de las encuestas han aumentado la preocupación de los republicanos de que las opiniones públicas sobre las operaciones de ICE podrían empañar el éxito de Trump en asegurar la frontera entre Estados Unidos y México. Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, ‌un número récord de inmigrantes entró en Estados Unidos, un tema que los republicanos consideran un activo clave de campaña.

Pero como algunos candidatos ⁠demócratas piden la abolición del ICE, los grupos demócratas temen que los votantes preocupados por la inmigración ⁠y la seguridad se vuelvan contra ellos en noviembre.

Los republicanos controlan tanto el Senado como la Cámara de Representantes, pero se enfrentan a la frustración de los votantes por los altos precios y la economía en un ciclo electoral que a menudo castiga al partido gobernante, cuando los vvotantes deben elegir los 435 escaños de la Cámara y 35 ‍de los 100 escaños del Senado.

"Esta es una especie de situación fluida en la que estamos en este momento que me recuerda un poco a donde estábamos después de George Floyd, donde la opinión pública se movió de manera bastante dramática", dijo Amy Walter, editora en jefe ⁠de Cook Political Report.

La muerte de Floyd a manos de la policía en Mineápolis ‌en 2020 provocó la indignación de todo el país y dio lugar a reformas en muchos estados de Estados Unidos, pero también resultó ser un lastre político tanto para republicanos como para demócratas.

Los ciudadanos han expresado su indignación por las tácticas de control de la inmigración, como los agentes del ICE que llevan máscaras, atan a los niños con bridas y detienen y lesionan o matan a ciudadanos estadounidenses.

Durante el fin de semana, en Mineápolis, un ciudadano estadounidense naturalizado dijo que agentes de inmigración con armas desenfundadas derribaron su puerta y lo arrastraron a la nieve con pantalones cortos y zapatillas Croc. ChongLy Thao, de 56 años, que responde al nombre de Scott, dijo que le devolvieron ‌a casa más tarde sin ‌explicaciones ni disculpas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que los funcionarios del ICE, a los que supervisa, también se han enfrentado a actos de violencia.

LOS DEMÓCRATAS PODRÍAN RECUPERAR LA CÁMARA: ANALISTAS

Los analistas dicen que los demócratas están en una posición fuerte para ganar el control de la Cámara de Representantes y podrían recortar la mayoría republicana de 53-47 escaños en el Senado, si no se apoderan de la Cámara alta por completo.

Perder cualquiera de las dos cámaras obstaculizaría la capacidad de Trump para promulgar su agenda y también permitiría investigaciones del Congreso sobre las políticas y acciones de la administración.

"¿Es (ICE) un tema que ​a la gente le importe lo suficiente como para votar? No lo sé", dijo a la prensa la semana pasada el líder de la mayoría en el Senado, John Thune.

El gobierno de Trump está listo para intensificar la aplicación de la ley de inmigración este año con fondos que el Congreso otorgó al ICE para contratar a miles de agentes, detener a más de 100.000 migrantes en un momento dado y ampliar la vigilancia para rastrear a posibles infractores de inmigración.

Se espera que las medidas incluyan una mayor aplicación de la ley contra los empleadores, algo que podría presionar a las empresas en sectores conocidos por contratar a trabajadores que están en Estados Unidos ilegalmente.

En los próximos meses, las tácticas agresivas del ICE podrían socavar el apoyo de los votantes latinos a los republicanos e influir en las elecciones al Senado en estados de tendencia demócrata como Maine y Michigan, según Walter.

SENADORA REPUBLICANA CRITICA LAS TÁCTICAS DE ICE

La senadora ‍Susan Collins, de Maine, la más vulnerable de los titulares republicanos de este año, criticó lo que consideró tácticas "excesivas" del ICE, como el uso de máscaras y la persecución de inmigrantes sin antecedentes penales, que según ella han sido ordenadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"No es culpa de los agentes del ICE", dijo Collins a Reuters. "Algunas de las tácticas que la secretaria ha hecho utilizar al ICE en las ciudades no son en las que debería centrarse".

Algunos demócratas del Senado esperan utilizar la legislación sobre la financiación del Gobierno para imponer nuevos frenos a las actuaciones del ICE. Pero Collins, que supervisa las cuestiones de financiación como presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, dijo que en su lugar favorecía audiencias de ​supervisión con Noem.

En respuesta, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo: "El presidente Trump y la secretaria Noem están cumpliendo el mandato del pueblo estadounidense de deportar a los extranjeros ilegales".

La declaración de McLaughlin a Reuters citaba encuestas de opinión publicadas meses antes del tiroteo de Good que mostraban que la mayoría de los estadounidenses estaban a favor de deportar a las ​personas que se encuentran en el país ilegalmente, aunque una encuesta del New York Times también decía que la mayoría de los votantes pensaban que Trump había ido demasiado lejos en la aplicación de las leyes de inmigración.

El comunicado afirmaba que el 70% de los arrestados por ICE han sido acusados o condenados por delitos, ⁠una afirmación que ha sido cuestionada por investigadores independientes, grupos de defensa y periodistas.

Los demócratas podrían llegar a debatir si reformar el ICE o eliminarlo por completo, una cuestión que algunos temen que podría ser contraproducente para el partido.

"La tarea que tenemos por delante no es eliminar la aplicación de la ley, sino recuperarla de aquellos que están abusando de ella para obtener beneficios políticos", advirtió en un memorando público el grupo de reflexión demócrata de centro Third Way.

Con información de Reuters