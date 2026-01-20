China reanudará las importaciones de aves de corral del estado brasileño de Rio Grande do Sul

Imagen de archivo de pollos para la venta en jaulas en una tienda en Sao Paulo, Brasil.

Por Ana ‍Mano

SAO PAULO, 20 ene (Reuters) - China decidió reabrir su ‍mercado ⁠a las exportaciones de carne de pollo del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul, poniendo fin a una suspensión impuesta en 2024, informaron el ‌martes el Ministerio ⁠de Agricultura de ⁠Brasil y el grupo industrial ABPA.

* China es uno ‍de los principales destinos de lasexportaciones de ⁠pollo de Brasil. * ‌El embargo se impuso inicialmente en julio de 2024 trasconfirmarse un caso de enfermedad de ‌Newcastle ‌en una granjacomercial del estado. * El Ministerio de Agricultura brasileño dijo en uncomunicado que ​recibió una notificación de China levantando lasrestricciones a las exportaciones de aves de corral de RioGrande do Sul. * El proceso de reapertura ‍implicó la prueba de medidas decontrol y erradicación en consonancia con los protocolosinternacionales de sanidad animal, según ABPA. * La ​publicación Globo Rural informó de la medida aprimera hora ​del día, citando a funcionarios brasileños.

Con información de Reuters