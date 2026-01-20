China reanudará las importaciones de aves de corral del estado brasileño de Rio Grande do Sul

Por Ana Mano
SAO PAULO, 20 ene (Reuters) - China decidió reabrir su mercado a las exportaciones de carne de pollo del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul, poniendo fin a una suspensión impuesta en 2024, informaron el martes el Ministerio de Agricultura de Brasil y el grupo industrial ABPA.* China es uno de los principales destinos de lasexportaciones de pollo de Brasil. * El embargo se impuso inicialmente en julio de 2024 trasconfirmarse un caso de enfermedad de Newcastle en una granjacomercial del estado. * El Ministerio de Agricultura brasileño dijo en uncomunicado que recibió una notificación de China levantando lasrestricciones a las exportaciones de aves de corral de RioGrande do Sul. * El proceso de reapertura implicó la prueba de medidas decontrol y erradicación en consonancia con los protocolosinternacionales de sanidad animal, según ABPA. * La publicación Globo Rural informó de la medida aprimera hora del día, citando a funcionarios brasileños.
Con información de Reuters