Muchas aerolíneas se sumaron al Travel Sale 2025 y apuestan a fuertes descuentos para la temporada baja.

Este lunes comenzó la nueva edición del Travel Sale, una iniciativa que busca impulsar la demanda turística durante la temporada baja. Agencias de viajes, operadores y aerolíneas de todo el país ofrecen promociones, descuentos y facilidades de pago para que planifiques tu próximo viaje con beneficios exclusivos.

La campaña, que se extenderá hasta el domingo 31 de agosto, está impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Entre las ofertas, se pueden encontrar rebajas de hasta 60% off, paquetes especiales, cuotas sin interés, congelamiento de precios y beneficios extra como excursiones o upgrades.

Además, se destacan promociones como 2x1, preventas y “segundo pasajero al 50%”, ideales para quienes viajan en pareja o grupo. Las opciones de pago en cuotas sin interés varían según el banco y la tarjeta, facilitando la compra para diferentes perfiles de viajeros.

En el caso de las aerolíneas, Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 10% en vuelos domésticos, regionales y a destinos como Miami, Madrid y Roma. Para el Caribe, como Punta Cana y Cancún, la rebaja alcanza el 20%. Además, la compañía ofrece variadas opciones de cuotas sin interés con bancos como Galicia, BBVA, Santander, ICBC, entre otros, y plazos que van desde 3 hasta 12 cuotas dependiendo del banco y segmento de cliente.

Entre las novedades, Aerolíneas Argentinas sumó vuelos directos desde Tucumán y Salta hacia Florianópolis, con dos frecuencias semanales desde el 1 de enero hasta Semana Santa. Los tickets para estas rutas ya están disponibles desde este lunes.

Otras ofertas especiales del Travel Sale 2025

Por su parte, Flybondi ofrece pasajes desde $17.999 para Buenos Aires-Córdoba y desde $26.999 para Buenos Aires-Mendoza. También hay tarifas competitivas para destinos como Neuquén, Bariloche, Tucumán, Corrientes, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Salta, Posadas y Santiago del Estero, con precios que arrancan desde $27.999 hasta poco más de $33.000.

Aerolíneas Argentinas lanzó muchas ofertas para volar desde el interior del país con el Travel Sale 2025.

Para quienes prefieran destinos internacionales, Flybondi tiene precios desde $151.000 para Buenos Aires-Encarnación y desde $165.000 para vuelos a Brasil, incluyendo Florianópolis, Sao Paulo y Río de Janeiro, con equipaje carry on incluido.

JetSmart también se sumó con pasajes domésticos desde $21.100 por tramo y vuelos internacionales desde USD 63 (aproximadamente $86.600). La vigencia para volar abarca desde septiembre de 2025 hasta marzo de 2026, y habrá promociones flash anunciadas por sus redes sociales.

LATAM lanzó descuentos de hasta 56%, destacándose pasajes a Santiago de Chile por $161.228, que representan un 50% menos que el precio habitual. También hay vuelos a Río de Janeiro desde Córdoba y Buenos Aires con rebajas del 48% y 42%, respectivamente.

Finalmente, la low cost Level ofrece vuelos a Europa con pasajes a Barcelona por USD 399 para viajar en octubre y a Madrid por USD 625 en ciertos días de noviembre, ideales para quienes buscan aprovechar la temporada baja en el viejo continente.