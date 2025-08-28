Pese a las irregularidades de Flybondi, el gobierno de Milei le otorgó una ruta clave

El gobierno de Javier Milei, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía, entregó a FB Líneas Aéreas Sociedad Anónima, la razón social de Flybondi, la aerolínea lowcost que introdujo Mauricio Macri a la Argentina, explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas en la ruta Buenos Aires-Encarnación (Paraguay) y viceversa. La empresa había sido sancionada por el gobierno bonaerense en más de 300 millones de pesos por suspensiones y cancelaciones de vuelos.

La disposición, fechada el 26 de agosto, destacó que la empresa cumplió con los requisitos técnicos y económico-financieros establecidos en el Código Aeronáutico argentino (ley 17.285) y sus normas reglamentarias. Según se fundamentó en el texto oficial, la operación de la nueva ruta se encuentra enmarcada dentro del régimen bilateral vigente entre la Argentina y Paraguay en materia aerocomercial.

La autorización se otorgó bajo el nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales aprobado por decreto 599/2024, que regula la actividad de transporte aéreo interno e internacional tanto regular como no regular. El acto administrativo fue firmado por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, quien también dispuso notificar a la empresa, informar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y proceder a su publicación en el Boletín Oficial.

Los problemas de Flybondi y las multas por cancelaciones

Recientemente, a fines de enero pasado, Flybondi había sido sancionada por el gobierno bonaerense en más de 300 millones de pesos, tras confirmarse sus infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. “La empresa incurrió y continúa incurriendo en reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas", indicó la provincia.

Agregó que además se constató "la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a de las cancelaciones (como gastos de transporte al aeropuerto, pérdida de hoteles, excursiones y paquetes turísticos, entre otros)". Además, a fines de diciembre de 2024, el gobierno nacional intimó a Flybondi por la modificación del esquema de 71 vuelos, que afectó a unos 13.000 pasajeros durante la semana de Navidad y Año Nuevo.

Por ello, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) exigió a la compañía presentar un plan que brinde las soluciones correspondientes. La agencia gubernamental también advirtió a la aerolínea sobre la necesidad de ajustar las solicitudes de vuelos a su capacidad operativa real, evitando ofrecer itinerarios que no puedan garantizarse.

