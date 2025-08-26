Furor por las ofertas y descuentos del Travel Sale para viajar por Argentina

Las claves para aprovechar los descuentos y cuotas para viajar por Argentina con el Travel Sale 2025.

Desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, más de 140 agencias de viajes de todo el país se sumaron a una nueva edición del Travel Sale, con promociones y facilidades pensadas para impulsar el turismo durante la temporada baja. La iniciativa busca que cada vez más argentinos planifiquen sus vacaciones aprovechando descuentos y cuotas sin interés.

El evento, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), ofrece durante siete días descuentos de hasta 60% en paquetes turísticos, alojamiento, pasajes y experiencias. Además, incluye opciones de pago en cuotas, tanto con interés como sin interés, a través de tarjetas de crédito, para que la financiación no sea un obstáculo a la hora de decidir dónde y cuándo viajar.

Aerolíneas Argentinas en el Travel Sale 2025

En esta edición, Aerolíneas Argentinas se suma con planes de cuotas sin interés para pasajes dentro del país, disponibles exclusivamente a través de las agencias participantes. Esta medida se ajusta a la normativa vigente, que limita la financiación en cuotas con tarjeta para viajes al exterior, y busca fortalecer el turismo interno.

Para quienes planean viajes internacionales, algunas agencias cuentan con sistemas propios de financiación que permiten adelantar compras en cuotas sin depender de bancos ni tarjetas de crédito, facilitando así la reserva de servicios en el extranjero mediante pagos escalonados.

Aerolíneas Argentinas lanzó importantes ofertas en el marco del Travel Sale.

Andrés Deyá, presidente de Faevyt, destacó la importancia del evento: “Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector y una herramienta clave para impulsar el turismo en todo el país. En esta edición, hay un fuerte impulso para que más argentinos elijan descubrir multiplicidad de destinos aprovechando las promociones y beneficios únicos que sólo se consiguen en Travel Sale”.

Durante la semana de descuentos, los viajeros podrán acceder a ofertas exclusivas como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos fijos y beneficios adicionales que incluyen excursiones, créditos para consumos o upgrades. También habrá promociones especiales como 2x1, preventa y descuentos para el segundo pasajero del 50%.

En esta edición participan las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que aportan beneficios y oportunidades para quienes quieran aprovechar esta semana de ofertas.

El contexto del Travel Sale se da en un escenario donde el turismo internacional crece, pero los viajes dentro del país muestran una retracción, favorecida por un tipo de cambio más atractivo para salir al exterior. Durante las vacaciones de invierno, se movilizaron 4,3 millones de personas por destinos locales, un 10,9% menos que en el mismo período de 2024, mientras que el gasto total alcanzó los $1,5 billones, con un impacto económico 11,2% inferior en términos reales.

Las claves a tener en cuenta para el Travel Sale

Para quienes planeen comprar sus viajes online durante el Travel Sale, es fundamental tomar precauciones para evitar estafas. Se recomienda ingresar solo a través del sitio oficial o agencias habilitadas, verificar que la página tenga protocolo seguro (https://) y candado en la barra del navegador, y confirmar que la agencia esté registrada oficialmente.

Además, es importante evitar enlaces sospechosos recibidos por correo, redes sociales o WhatsApp sin comprobar su origen, leer detenidamente las condiciones de compra, usar medios de pago seguros y conservar todos los comprobantes y facturas electrónicos para posibles reclamos.

Con qué bancos hay cuotas sin interés en el Travel Sale 2025

Durante el Travel Sale, específicamente en paquetes y hoteles nacionales, los siguientes bancos ofrecerán esta posibilidad de financiación:

Banco Santander: 12 cuotas sin interés

BBVA: 6 cuotas sin interés

Banco Macro: 9 cuotas sin interés

Banco Galicia: 9 cuotas sin interés

ICBC: 15 cuotas sin interés

Banco Comafi: 12 cuotas sin interés

Banco San Juan: 9 cuotas sin interés

Banco Santa Fe: 9 cuotas sin interés