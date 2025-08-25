Travel Sale 2025: cómo conseguir descuentos en pasajes aéreos, paquetes y en qué bancos hay cuotas sin interés

Travel Sale 2025: todo lo que necesitás saber para ahorrar en tu próximo viaje.

Comenzó una nueva edición del Travel Sale, un evento nacional con descuentos de hasta el 60% en vuelos, 18 cuotas sin interés y muchas ofertas para fomentar el turismo en el país. Cómo conseguir los descuentos en pasajes aéreos y paquetes de viaje antes de que termine.

Travel Sale 2025: la manera de encontrar descuentos en pasajes aéreos, paquetes y hoteles

Desde este 25 y hasta el próximo domingo 31 de agosto se realizará el Travel Sale, con la participación de más de 100 agencias de viajes, compañías de asistencia al viajero y empresas de alquiler de autos. La campaña es dirigida por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y ofrece promociones de hospedaje, vuelos y actividades para todo el país y destinos internacionales.

El objetivo es reactivar la demanda interna en temporada baja y anticiparse a las ventas del verano con diferentes beneficios para los consumidores como cuotas sin interés. Para aprovecharlo solo hay que ingresar a la página oficial de Travel Sale.

Durante el evento, Aerolíneas Argentinas lanza el 2x1 y la posibilidad de que el segundo pasajero viaje con un 50% de descuento. En detalle, la aerolínea de bandera ofrece un 10% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en viajes nacionales. Un 20% de descuento a Cancún y Punta Cana; y un 10% de descuento por el resto de Sudamérica, Miami y Europa.

También hay ofertas de otras aerolíneas, como SKY Airline y Avianca, así como de agencias de viaje como Despegar y Al mundo, y de empresas de asistencia al viajero como Assist 365 y Europ Assistance. Además, participan empresas de alquiler de autos como Hertz, y otras plataformas como Plataforma 10 para pasajes en micro.

Travel Sale 2025: cómo conseguir descuentos en pasajes aéros, paquetes y en qué bancos hay

Con qué bancos hay cuotas sin interés en el Travel Sale 2025

Durante el Travel Sale, específicamente en paquetes y hoteles nacionales, los siguientes bancos ofrecerán esta posibilidad de financiación:

Banco Santander: 12 cuotas sin interés

BBVA: 6 cuotas sin interés

Banco Macro: 9 cuotas sin interés

Banco Galicia: 9 cuotas sin interés

ICBC: 15 cuotas sin interés

Banco Comafi: 12 cuotas sin interés

Banco San Juan: 9 cuotas sin interés

Banco Santa Fe: 9 cuotas sin interés

Banco Entre Ríos: 9 cuotas sin interés

Banco Santa Cruz: 9 cuotas sin interés

Banco Ciudad: 6 cuotas sin interés

Banco Nación: 9 cuotas sin interés

Banco Provincia: 3 cuotas sin interés

Banco Hipotecario: 3 cuotas sin interés

Banco Supervielle: 3 cuotas sin interés

Banco Credicoop: 3 cuotas sin interés

Bancor: 3 cuotas sin interés