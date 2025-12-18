Un nuevo testimonio aportaría datos clave en la investigación del caso Loan. La causa que intenta reconstruir qué pasó con el niño de 5 años desaparecido desde el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, podría dar un salto significativo.

Se trata de la declaración testimonial de María Regina Escobar, esposa de Jorge Luciano Bertón, el hijo de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava. Tendrá lugar en los Tribunales provinciales ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Por qué es importante el testimonio de Escobar

En diálogo con Noticias Argentinas la abogada María Belén López Cornara, quien representa a la mamá y al papá de Loan, contó que la audiencia será presencial, aunque la querella, que solicitó el testimonio de Escobar, participará de manera virtual.

Para la querella, la mujer señalada es quien le habría informado por primera vez a Bertón sobre la desaparición del niño, mostrando un estado de WhatsApp publicado por una vecina. Además, los dos se encontraban trabajando juntos en el campo el día que desapareció el menor.

Siguiendo esta línea, Escobar habría acompañado a su esposo al campo “La Florida” entre las 8 y las 12 de la mañana, y luego por la tarde, desde las 16.30 hasta las 21 aproximadamente. La mujer habría participado incluso en el traslado de animales, lo que deberá confirmar o desmentir ante la Justicia.

Cómo sigue la investigación del caso Loan

En paralelo a la aparición de este nuevo testimonio, continúan realizándose peritajes técnicos y científicos a un auto Ford Ka y a una camioneta Ford Ranger involucradas en la causa. Los resultados de las pericias aún están siendo elaborados por la Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal.

Además, la audiencia preliminar del caso se fijó para el 27 de febrero del 2026 a las 9.30 de la mañana. En esta instancia las partes analizarán las pruebas reunidas y presentarán la lista de testigos que formarán parte del desarrollo de las instancias en Tribunales. La fecha del juicio se definirá una vez pasada la audiciencia preliminar.

“A medida que las pruebas dan resultado negativo, se van descartando posibilidades y acotando el escenario, pero sin dejar de lado ninguna hipótesis”, agregó López Cornara, la abogada de la familia, y subrayó que los papás de Loan aún mantienen la esperanza de encontrar al niño con vida.