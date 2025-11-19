Valle Salvaje es una serie española disponible en Netflix.

Netflix tiene en su catálogo una serie española que es ideal para aquellos fans de las historias de enredos familiares y vinculares. Se trata Valle Salvaje, un melodrama de época que tiene nada menos que 296 episodios, perfecto para maratonear.

La trama de esta serie española disponible en Netfix se basa en Adriana, una mujer valiente y comprometida con su familia, que ve cómo su vida da un giro inesperado tras recibir una noticia devastadora: la muerte de su padre. Como resultado de un acuerdo secreto que él había firmado, deberá trasladarse desde la Villa de Madrid hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para casarse con un hombre que no conoce.

Un secreto oculto del pasado sigue a Adriana hasta el apartado valle donde reside la familia de su futuro esposo y su exigente tía, doña Victoria. En ese lugar, su existencia dará un giro radical: enfrentará traiciones, encontrará el amor verdadero y se verá inmersa en situaciones de riesgo mientras intenta desentrañar el misterio de lo que ocurrió con su padre.

Elenco completo de la serie Valle Salvaje, disponible en Netflix

Rocío Suárez de Puga como Adriana Salcedo de la Cruz y Millán

Manuela Velasco como Pilara Gálvez de Aguirre (nacida Pilara de Félix y Bolaños)

José Manuel Seda como José Luis Gálvez de Aguirre

Marco Pernas como Rafael Gálvez de Aguirre

Sabela Arán como Victoria Salcedo de la Cruz

Mari Paz Sayago como Isabel

Nacho Olaizola como Julio Gálvez de Aguirre

Miren Arrieta como Mercedes de Félix y Bolaños

Iván Renedo como Pedrito Salcedo de la Cruz y Millán

Chechu Salgado como Gaspar Espinosa Salcedo de la Cruz

María Redondo como Matilde Miralles

Emma Guilera como Bárbara Salcedo de la Cruz y Millán

Mateo Jalón como Alejo Gálvez de Aguirre

Toni Salgado como Bernardo de Allué

Marina Sabadell como Irene Gálvez de Aguirre

Alejandro Bordanove como Atanasio

Loren Mairena como Luisa Sanjuan Llaneza

Julen Katzy como Leonardo de Guzmán

