Es la más vista de Netflix: la nueva película protagonizada por George Clooney ideal para cerrar el fin de semana

Jay Kelly encabeza la lista de las películas más vistas de Netflix en Argentina, de qué se trata

Netflix sumó hace solo días a su catálogo una nueva película y ya es la más vista de la plataforma en Argentina: Jay Kelly. El emotivo film, protagonizado por George Clooney y Adam Sandler, sigue la historia de una estrella del cine que se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

La producción, que se posiciona como una de las favoritas para los Óscar 2026, se estrenó en noviembre en cines, pero se sumó a la plataforma el pasado 5 de diciembre y ya encabeza la lista de las películas más vistas en Argentina. Es una opción ideal para cerrar el fin de semana viendo una historia emotiva y divertida con un elenco de actores destacados.

De qué se trata Jay Kelly, la película recién agregada a Netflix que ya es furor

La película sigue la historia del famoso actor de cine Jay Kelly (George Clooney) y a su fiel representante Ron (Adam Sandler) que realizarán un vertiginoso viaje de autodescubrimiento por Europa. A lo largo del camino, ambos se verán obligados a enfrentarse a las decisiones que han tomado a lo largo de su vida, reflexionarán sobre sus relaciones personales, especialmente del actor con sus hijas, y el legado que dejarán.

La película está protagonizada por George Clooney y Adam Sandley

Se trata de una producción tan conmovedora como épica que cuenta con toques de humor y logra abordar con sensibilidad los arrepentimientos y los grandes éxitos de una estrella del cine en situaciones que son comparables con la vida de cualquier hombre común.

La película ya ha recibido una ovación en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia, el BFI London Film Festival y San Sebastián. Incluso el director Noah Baumbach recibió el premio a Mejor Director en los Gotham Awards y Sandler el galardón al Mejor Actor de Reparto en el Palm Springs International Film Festival. Por ahora, las premiaciones enfilan al film en la carrera por el óscar.

¿Cómo está compuesto el elenco?

La película está dirigida por Noah Baumbach, que ya fue el nominado al Óscar por Historia de un matrimonio y, además de Clooney y Sandler, cuenta con un elenco de actores reconocidos y galardonados. Estos son: