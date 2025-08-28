George Clooney es una estrella de Hollywood en "Jay Kelly"

George Clooney llega a la inauguración del 82º Festival de Cine de Venecia

En su última película, "Jay Kelly", que se estrena el jueves en el Festival de Venecia, George Clooney interpreta el papel de una leyenda de Hollywood que tiene que calcular el costo de toda una vida en el candelero.

El director estadounidense Noah Baumbach explicó a la prensa que, mientras trabajaba en el proyecto con la actriz y guionista británica Emily Mortimer, se dio cuenta de que el papel estaba hecho a medida para el carismático Clooney.

"Desde el principio, empezamos a decir que éste iba a ser George", declaró Baumbach a la prensa, afirmando que era importante que el actor principal fuera una superestrella mundial con la que el público pudiera identificarse al instante, como el personaje de la pantalla.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Clooney tiene una larga relación con Venecia, donde hizo su primera aparición en el festival de cine más antiguo del mundo hace 27 años. Sin embargo, no acudió a la rueda de prensa del jueves por padecer lo que los organizadores describieron como una grave sinusitis.

"Incluso las estrellas de cine se ponen enfermas", dijo Baumbach, que participa en la competición principal de Venecia por tercera vez después de "Historia de un matrimonio" en 2019 y "Ruido blanco" en 2022.

La película cuenta la historia de un célebre actor afectado por la duda sobre sí mismo mientras viaja por Europa con su devoto representante, interpretado por Adam Sandler, mientras el resto de su entorno se derrite, incluida su publicista retratada por Laura Dern.

La película entrelaza un humor mordaz con una conmovedora autorreflexión a medida que los protagonistas se enfrentan a rencores persistentes, oportunidades perdidas y lazos familiares fracturados, empujándoles a todos a enfrentarse a los compromisos y las decisiones que dieron forma a sus vidas.

"Cuando lees un guión como éste, dices: 'Vaya, no me puedo creer que me estén haciendo este regalo'", dijo Sandler.

La película muestra al personaje de Clooney exigiendo enormes sacrificios a su ejército de ayudantes, esperando que subordinen sus vidas a sus caprichos sin dudarlo.

(Crispian Balmer y Alex Richardson, Editado en español por Juana Casas)