Deporte bonaerense: Kicillof estuvo presente en la celebración por el cierre de temporada del Turismo Carretera

En el marco de las políticas deportivas que impulsa el gobernador de Axel Kicillof, el pasado domingo asistió al Gran Premio Coronación del Turismo Carretera (TC) que se disputó en el Autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Desde el Gobierno bonaerense estamos acompañando esta enorme fiesta del automovilismo, un deporte sumamente popular en nuestra provincia”. “Ver al autódromo de La Plata repleto es un orgullo que nos impulsa a seguir trabajando para fortalecer las actividades deportivas y que puedan ser disfrutadas por todas las familias”, destacó la convocatoria el mandatario provincial quién estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Julio Alak; y autoridades del TC.

Canapino, el pentacampeón del TC

Durante la jornada en la que Agustín Canapino, oriundo de Arrecifes, ganó la carrera y se consagró ganador de la Copa de Oro 2025, el Gobernador recorrió la zona de boxes y la grilla de partida. Asimismo, Kicillof y Bianco recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades del autódromo.

Visiblemente emocionado Canapino saludó a todas las autoridades por este nuevo logro: “Un año soñado, formamos un equipo hermoso y estoy muy agradecido. Yo soñaba con algún día correr una carrera, llegar a un quinto título de TC es increíble”. Además, el Titán de Arrecifes agradeció el acompañamiento de la gestión a uno de los deportes más populares en el territorio bonaerense.

En tanto, Bianco destacó a las autoridades y el trabajo en conjunto del gobierno bonaerense con los especialistas de esta disciplina: “Agradezco a las autoridades de la Asociación Corredores de Turismo Carretera por el trabajo que realizamos durante todo el año: estamos viviendo la final en la Provincia y disfrutando de un campeón bonaerense”.

La importancia del Turismo Carretera en Buenos Aires

El Turismo Carretera (TC) es la categoría de automovilismo más antigua y tradicional de Argentina. Fue creada en 1937 como “Campeonato Argentino de Velocidad” y adoptó su nombre actual en 1939.

El TC no es solo una competencia deportiva: se convirtió en un evento con fuerte arraigo popular. Cuando hay fechas en Buenos Aires, o en La Plata, se habla de una “fiesta del automovilismo”, con gran afluencia de público. Esa convocatoria masiva destaca el valor del automovilismo como deporte popular.

En la provincia, un escenario clave para TC es el Autódromo Roberto Mouras, ubicado en la ciudad de La Plata. El mismo fue inaugurado en el año 1996.