Radical cambio en la autopista Dellepiane: la increíble obra que cambia para siempre la circulación.

La Autopista Dellepiane reabrió tras su cierre programado entre el viernes pasado a las 22 y el martes a las 5. Aunque el cambio se sintió durante el fin de semana, el tránsito se normalizó y los automovilistas están acostumbrándose a los cambios en la obra.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño señalaron que los cortes fueron necesarios para avanzar con la obra de renovación integral que se lleva adelante. En esta etapa se demolieron dos puentes: el peatonal, ubicado a la altura de la calle Piedra Buena, y el vehicular, está a la altura de la calle Río Negro. El ministerio explicó que el corte fue necesario para avanzar con la demolición del viejo puente peatonal Piedra Buena, "ya que la semana pasada se montó uno nuevo al lado del original, que tiene un diseño acorde a la nueva configuración vial que tendrá Dellepiane, más largo que el anterior para permitir que por abajo pase la nueva colectora".

Cómo es el plan de remodelaciones en la Autopista Dellepiane

Las obras las está llevando a cabo AUSA y la obra comprende trabajos de refuncionalización de ingresos y egresos a la autopista; recambio integral de las defensas laterales y la colocación de amortiguadores de impacto; la construcción de corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista y pasarelas elevadas para acceder a las paradas.

También se están construyendo colectoras que hoy no hay en la autopista Dellepiane. Por último, las obras también contemplan la construcción de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, bicisendas y sendas peatonales.