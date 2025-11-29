Murieron las ganas de salir: la película con Robert de Niro para ver en Netflix este fin de semana de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este fin de semana del 29 y 30 de noviembre será de lluvia. En efecto, las precipitaciones se hicieron presentes por la mañana del sábado y no parecen estar prontas a disiparse. En este sentido, podemos estar todos de acuerdo, o al menos la gran mayoría, de que las ganas de salir murieron.

Para quienes quieren disfrutar del fin de semana en casa, tenemos una película perfecta para recomendarles: Taxi Driver. Sí, sabemos que muchos ya la habrán visto, pero qué mejor que revivir un clásico un día de lluvia. Además, Netflix retirará muy pronto esta producción, protagonizada de forma magistral por Robert de Niro.

Para quienes aún no la vieron: de qué trata Taxi Driver

Taxi Driver sigue la historia de Travis Bickle, un veterano de guerra solitario que trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Mientras recorre la ciudad todas las noches, observa de cerca la violencia, la suciedad y el caos de una urbe que parece desbordarlo. Atrapado entre el insomnio y la sensación de no encajar en ningún lado, Travis empieza a construir una mirada cada vez más oscura sobre el mundo que lo rodea.

Netflix retirará pronto de su catálogo Taxi Driver.

La película muestra su rutina, sus intentos fallidos de relacionarse y la forma en que su aislamiento va marcando su comportamiento. Todo esto convierte a Taxi Driver en un retrato intenso sobre la soledad urbana y la fragilidad emocional, sostenido por una actuación icónica de Robert De Niro y la dirección precisa de Martin Scorsese.

Se trata de una de las películas hito del denominado Nuevo Hollywood, ese movimiento que en los años 70 renovó por completo la manera de hacer cine en Estados Unidos. Taxi Driver no solo se volvió un símbolo de esa época, sino que también consolidó la dupla creativa entre Martin Scorsese y un joven Robert De Niro.

A partir del impacto de la película, Scorsese y De Niro construyeron una relación artística que marcaría décadas, con personajes complejos, historias oscuras y un estilo que luego sería marca registrada. Ese mismo rol de “musa” y socio creativo que De Niro encarnó durante los 70 y 80 es el que, unas décadas después, ocuparía Leonardo DiCaprio.

Así que, ya sabés, si tenés ganas de ver cine hollywoodense del bueno, alejado de los típicos blockbusters y con una fuerte idea estética y narrativa detrás, Taxi Driver te está esperando en el catálogo de Netflix. Es una de esas películas que vale la pena revisitar cada tanto, porque siempre tiene algo nuevo para ofrecer.