El Gobierno prepara un tratamiento express del presupuesto en acuerdo con gobernadores y guiño a algunos reclamos

El Gobierno Nacional pisa el acelerador en el tramo final del año para cerrar el 2025 con la sanción del primer presupuesto libertario a ejecutar desde el 1 de enero de 2026. Subido a la victoria electoral, la reconfiguración de la Cámara de Diputados con mayoría oficialista y un Senado pro Milei, la agenda que traza la Casa Rosada anticipa un debate express.

El objetivo incluye la sanción en ambas cámaras de la ley de leyes antes de las fiestas y postergar la discusión de las reformas laboral e impositiva para los primeros dos meses del año que viene. La misión es exigente ya que va al filo del reglamento y los plazos parlamentarios que exige.

La jefa del bloque libertario en el Senado y nexo con el poder ejecutivo, Patricia Bullrich ya se lo hizo saber a los legisladores oficiales y antikirchneristas con los que se reunió en las últimas semanas. En la cámara alta la impresión es aprobar el proyecto sin modificaciones con la media sanción de Diputados. El principal problema es que tienen que transcurrir como mínimo 7 días desde la aprobación en la cámara baja.

Una de las alternativas que baraja el presidente de la comisión de presupuesto Bertie Benegas Lynch es que el mismo 10 de diciembre se trate la iniciativa en la comisión, el 11 se dictamine y el martes 16 se discuta (y apruebe) en Diputados. “Acá en un día despachas y después se convoca a una sesión especial y listo”, describe un diputado.

Con ese cálculo, el 23 recién podría discutirse en el Senado. Es decir, un día antes de nochebuena. “Todas las opciones están en la mesa”, reconocen en la conducción de la Cámara. La sanción del presupuesto 2026 será el debut del tándem Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli. Cada uno de estos funcionarios está desempeñando un rol clave en diputados, el Senado y con los gobernadores respectivamente. Los acuerdos se están trazando por estas horas aunque aún no hay confirmación de qué reclamos el Gobierno le cumplirá a los gobernadores.

“Necesitamos que banquen el Presupuesto”, es el mensaje que repite Santilli en cada provincia. Todo el arco político coincide en que tiene que haber uno, incluso si es malo, para evitar la discrecionalidad de la Casa Rosada. “Los gobernadores están y a cambio quieren que aceleren algunos trámites frenados en el Ejecutivo respecto a ATN, fondos , obras y cajas jubilatorias”, anticipan en la planta baja del Gobierno.

Hay buena predisposición de la mayoría de los gobernadores. Al cabo de esta semana Santilli ya se anotó 14 reuniones con jefes provinciales. “Se va a intentar cumplir con varios puntos pero todo no se puede”, advierten. Esta semana varios mandatarios mostraron los dientes ante la falta de respuestas y amenazan con el armado de sus propios bloques parlamentarios para eventualmente favorecer o complicar el tratamiento de las iniciativas oficiales si no reciben buenas noticias.

En Diputados creen que el presupuesto contemplará mayores fondos para universidades y Garrahan en un guiño a las provincias. Para discapacidad considera no habrá buenas noticias.