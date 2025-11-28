Es famoso por su belleza natural y por estar separado del Lago Pueyrredón por un istmo de tierra.

Con el verano a poco de empezar, las escapadas de fin de semana son la opción que muchos elegirán para descansar o complementar con las vacaciones. La Argentina tiene cientos de puntos turísticos que ofrecen playa, mar, montaña, cerros, bosques, lagunas, sierras, entre otros, que se distribuyen en las regiones del Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Cuyo, Centro y Patagonia. En este último se encuentra un lago que destaca por su belleza única.

Se trata del Lago Posadas, de aguas turquesas que se encuentra en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Es famoso por su belleza natural y por estar separado del Lago Pueyrredón por un istmo de tierra. Como destino turístico en la Patagonia, ofrece actividades como pesca deportiva, senderismo y la exploración de formaciones naturales como el "Arco de Piedra", un puente rocoso que emerge del agua.

El lago se formó en el extremo noroeste de la provincia, en el departamento Río Chico. Cerca de allí se encuentra la localidad de Lago Posadas, anteriormente llamada Hipólito Yrigoyen.

¿Cómo es el Lago Posadas?

La localidad cuenta con aproximadamente 480 habitantes y nació a partir de una estancia dedicada a la cría de ovinos. Se desarrolló con el fin de ofrecer una variedad de actividades turísticas, incluyendo pesca deportiva, avistamiento de aves, trekking y excursiones en 4x4.

Una de las actividades más notables es el Circuito de los Lagos, donde se puede visitar el lago Pueyrredón y el lago Posadas, separados por un istmo natural, y donde contrastan un intenso azul y tonos verdes y turquesas que varían con la luz del sol. La combinación de colores crea paisajes únicos.

Durante el circuito también se pueden explotar el Arco de Piedra y disfrutar de la tranquilidad de playas pequeñas como La Costosa, donde los turistas caminan hasta que el agua les llegue a la cintura dada su poca profundidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta los peligros que puede representar ingresar hasta cierta profundidad.

Desde Santa Cruz turismo destacan otras áreas de interés como el Cerro de los Indios, la Garganta del Río Oro, así como la impresionante Cueva del Puma, que alberga pinturas rupestres de más de 3000 años de antigüedad.

Cómo llego a Lago Posadas

Lago Posadas está al noroeste de la provincia de Santa Cruz. Para llegar hasta allí hay que desviarse de la Ruta Nacional N° 40, a la altura de Bajo Caracoles. Son 75 kilómetros de ripio, rumbo a la Cordillera de Los Andes. Durante el verano se puede llegar desde la localidad de Los Antiguos, por la Ruta Provincia N° 51, conocida como Camino de Monte Zeballos.