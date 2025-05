Vuelve un accesorio de 1920 que seguro tengas y va a ser furor este invierno 2025.

Un icónico accesorio de la década de 1920 va a volver este invierno 2025. Como siempre, las modas son cíclicas y aquellas prendas y accesorios que pensábamos que jamás iban a volver a usarse, se convierten en tendencia nuevamente. Esta vez, se trata de un accesorio muy presente en los placards de las abuelas y que seguramente tengas, ya sea porque te lo regalaron o porque lo compraste en alguna tienda vintage.

La ventaja es que al ser un producto de época, se pueden conseguir usados a un precio muy económico. Se trata de los cocktail watches (relojes de cóctel), unos relojes pulsera de mujer de tamaño muy pequeño, diseñados con un estilo elegante y sofisticado y pensandos para ocasiones formales o eventos nocturnos, como fiestas o cócteles.

Suelen tener una caja pequeña con detalles decorativos y son más delicados en comparación con los relojes convencionales de hombre. En lugar de ser herramientas de uso diario, estos relojes eran más bien accesorios de moda para mujeres, que le daban un toque de lujo a los looks nocturnos. Estos relojes se pusieron de moda durante la década de 1920, durante la era del Art Deco.

Los cocktail watches fueron muy populares gracias a su diseño geométrico y estilizado, que encajaba con las tendencias de esa época. Algunos de estos relojes tenían detalles como diamantes y piedras o metales preciosos que los convertía en piezas de joyería. Hasta el día de hoy, existen algunas marcas que reversionaron este tipo de relojes, evocando ese estilo clásico y elegante.

Según Dianne Boyer, estilista personal certificada y fundadora de Dianne In Style, quien conversó con Real Simple, “hay un giro hacia relojes expresivos, que incluyen carátulas audaces, estilos vintage y clásicos, pero en siluetas más pequeñas”. Así que si tenés guardado en tu joyero ese reloj vintage de tu abuela o mamá, es el momento de sacarlo a relucir. Y si no, muchas marcas de moda y tiendas vintage los están vendiendo.

Cocktail watches en tendencia para este invierno 2025

Moda 1920: cocktail watches en tendencia.

Moda invierno 2025: vuelve el rosa, pero en este tono

El rosa es el color femenino por excelencia, y aunque a muchas mujeres no les gusta tanto, lo cierto es que va a ser tendencia este invierno 2025. Pero no se trata de cualquier tono de rosa, sino de uno en particular: el rosa empolvado. Este tono ya es furor en Europa, donde miles de mujeres están usándolo en ropa, uñas, accesorios y maquillaje.

Se trata de un tono de rosa suave, romántico y versátil. A diferencia de otros rosas más estridentes, como el fucsia y el rosa chicle, es un tono mucho menos vulgar y llamativo y más sofisticado, elegante y sutil. Grandes marcas como Miu Miu, Khaite, Brandon Maxwell y Alaïa ya incluyeron este color en sus colecciones primavera-verano 2025.

Este rosa es de una tonalidad tenue, serena, con una vibra romántica pero sin llegar a ser empalagosa. A diferencia del rosa intenso del fenómeno Barbie core mencionado anteriormente, este tono tiene una sutileza que lo vuelve mucho más adaptable y elegante. En las pasarelas, se lo vio en géneros vaporosos como la seda y la organza, con cortes clásicos y líneas limpias. Esa combinación logra una estética refinada que recuerda a íconos como Grace Kelly.

Además, el rosa empolvado de 2025 se resignifica como una forma de expresar fuerza desde lo suave. Se va a ver mucho en faldas de satén, sweaters de cashmere, tapados de lana o minifaldas. Una forma inteligente de incorporar el rosa empolvado es usarlo como un reemplazo moderno del blanco o los tonos neutros.