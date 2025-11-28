Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la Fiscalía pidió condena perpetua para César Sena y sus padres

En Resistencia se está desarrollando el juicio por jurados en el que se evaluarán las responsabilidades de los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Hoy, durante la tercera jornada de la audiencia de cesura, el fiscal Juan Martín Bogado pidió la pena de prisión perpetua para César Sena, el marido de Cecilia, y sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

"Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", dijo Bogado en relación a la estrategia de los letrados defensores para conseguir prisiones domiciliarias. En la jornada del miércoles, la jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de junta médica presentados en este sentido.

El pedido de la madre de Cecilia

Antes de que comenzaran las audiencias de cesura, donde se determinarán las penas de los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, publicó un video en las redes sociales en el que pidió perpetua para los Sena.

"Creo que no le cabe otra sentencia que no sea perpetua, de 35 años a los tres", dijo Gloria refiriéndose a su ex yerno César Sena y a los padres de él, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principales sospechosos del crimen y su encubrimiento.

La mujer también destacó el accionar de Gustavo Obregón en el juicio. Se trata de uno de los imputados, que al momento de declarar se quebró y contó detalles trascendentales para la investigación. "Obregón fue el único que dijo dónde estaban las bolsas. Si él no hablaba y él no decía dónde estaban las bolsas y exactamente mostraba dónde estaban, la palabra de Ceci no iba a ser escuchada", expresó Romero.

El juicio del caso Cecilia Strzyzowski

En la jornada del viernes, la jueza deberá definir las penas para el clan Sena y los imputados en el femicidio después del juicio por jurado popular. La tercera y última audiencia de cesura puede verse en vivo a través de YouTube.

Durante los últimos días la Fiscalía, las querellas y las defensas presentaron pruebas adicionales, discutieron agravantes y atenuantes y fundamentaron los pedidos de pena. Antes de comenzar el proceso desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que “cada parte expone por qué considera justa una determinada sanción”.

El equipo de la Fiscalía repitió en reiteradas ocasiones que en esta instancia no se revisa la culpabilidad, que ya fue establecida por el jurado popular, sino que fija la respuesta penal del Estado. Tras la jornada de hoy, todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la sentencia en instancias superiores, por lo que se estima que el caso seguirá desarrollándose en los próximos meses.