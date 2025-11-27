La Policía de Formosa encontró un cuerpo en un descampado e investigan si pertenece a una adolescente desaparecida: los detalles

Durante la mañana del miércoles, la Policía de Formosa encontró el cuerpo de una mujer joven en un descampado de la ciudad capital, y actualmente investigan si se trata de Xiomara Luciana Portillo, una adolescente de 16 años que desapareció hace siete días cuya búsqueda estaba activa.

El hallazgo se dio cuando un vecino informó a un móvil de la Policía de Formosa, que recorría el sector, sobre olores nauseabundos que provenían de una zona descampada ubicada en el Lote 106 del barrio Procrear de la ciudad capital. Al recibir el reporte, los efectivos se aproximaron al sitio, donde hallaron una bolsa grande de plastillera, como las utilizadas para el traslado de materiales de construcción, con un bulto en su interior. Por la relevancia del hecho se informó al juez de turno, al fiscal, a la Policía Científica y a otros estamentos policiales, quienes arribaron al sitio, realizando una preservación del lugar e inspección ocular en todo el sector.

De esta manera, ya en presencia del juez de Instrucción y Correccional N° 4, el doctor Marcelo Picabea; la jueza de Menores, la doctora Silvana Jarsinsky, y las fiscales Natalia Tafetani y Julieta Alucín, verificaron el contenido de la bolsa, hallándose en su interior el cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición.

Ante dicha situación y en virtud a la intensa búsqueda de una menor desaparecida desde días atrás, por parte de todas las áreas de la Policía y la participación ciudadana, arribaron personal de Delitos Complejos y de Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, abocándose a la investigación de ese hallazgo.

Una vez finalizado el trabajo de los peritos, el juez Picabea dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial para la autopsia respectiva, tarea que se llevó a cabo posteriormente, sin poder determinarse fehacientemente la identidad de la víctima.

Cabe destacar que, tras la aparición del cuerpo, la madre y la hermana de la joven desaparecida se presentaron para intentar identificarla, pero resultó imposible debido al estado del cuerpo, así como tampoco pudieron reconocer las pertenencias encontradas.

La búsqueda de Xiomara Portillo

Desde hace varios días, la Policía de Formosa desplegó un amplio operativo para localizar a Xiomara Luciana Portillo, una adolescente de 16 años que permanece desaparecida desde el jueves por la madrugada. La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional Sexta, que inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.

En este sentido, la Policía llevó a cabo la búsqueda intensa con distribución de folletería, verificación de cámaras de seguridad, solicitud de colaboración a fuerzas de otros países y provincias, destacándose la participación ciudadana.

Según informaron fuentes oficiales, Xiomara —vecina de la manzana 77, casa 15, del barrio Virgen del Rosario— se ausentó de su domicilio alrededor de las 05:30 del jueves y desde entonces su familia desconoce su paradero. El caso activó inmediatamente el protocolo de búsqueda de personas menores de edad.

Quienes tengan datos o la hayan visto pueden comunicarse de manera inmediata a:

Dependencia policial más cercana

Celular de la Sección Búsqueda de Personas: 3704-430795

3704-430795 Línea de emergencias gratuita: 911

La Policía de Formosa reiteró su compromiso en la búsqueda y pidió a la población compartir únicamente información oficial para evitar confusiones o interferencias en el operativo.