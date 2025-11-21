La Policía de Formosa allanó un escuadrón de Gendarmería y recuperó la camioneta robada bajo custodia de la fuerza de Bullrich

Tras la denuncia del robo de una camioneta bajo la custodia de Gendarmería nacional, dependiente de Patricia Bullrich, la Policía de Formosa allanó el Escuadrón Nro 5 de Pirané y encontró el vehículo denunciado. En este sentido,el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, confirmó que se encontraron otra mercadería valuada en 270 millones de pesos.

En diálogo con AGENFOR, el ministro González explicó que el procedimiento se realizó a partir de una solicitud de la Justicia Federal tras la denuncia por la sustracción del vehículo y que la Policía provincial hizo las pericias y la investigación que permitió localizar el rodado. Además, se incautó un cargamento de cigarrillos, neumáticos y otros elementos valuados en aproximadamente $270 millones.

El Ministro señaló al operativo policial como “un trabajo serio y responsable", y destacó: "Fue como todos los que lleva adelante la fuerza. Muchas veces, en el afán de deslegitimar distintas situaciones de la provincia, con el objetivo de obtener otro tipo de réditos, se trata de lastimar a instituciones muy importantes".

Luego de la investigación, detalló, se puso en conocimiento a la Justicia Federal del trabajo de inteligencia criminal que llevó adelante la Policía de la provincia. "El fiscal federal N° 2, Luis Benítez, realizó los pertinentes pedidos de allanamiento y el resultado fue el secuestro de dos camionetas, de las cuales una es la que fue sustraída en el Escuadrón de Gendarmería", explicó González.

El funcionario aclaró que los vehículos tenían una carga importante de cigarrillos, y que además se encontraron otros elementos "que hacen a un sistema de contrabando, aparentemente, porque también se secuestran una cantidad importante de neumáticos".

La importancia del compromiso del Gobierno provincial

"Hay que reivindicar ese trabajo policial, serio, con mucha altura, de inteligencia criminal excelente y que estuvo permanentemente información la Justicia Federal, que es la que tiene la responsabilidad de la investigación de este caso concreto", pidió González y deslizó que no le corresponde evaluar la labor de las fuerzas federales, sino que “le corresponde a las mismas fuerzas y a la condición política de ellas”.

Además, consideró que "es necesaria la articulación de algunas acciones concretas con las fuerzas federales, es natural, es lo que debería hacer", y afirmó: "No significa que yo no pueda trabajar en conjunto con otros que no piensan de una misma manera sobre determinados temas. Evidentemente, en cuanto a una política de seguridad pública, tenemos miradas absolutamente distintas, diametralmente opuestas con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero eso no significa que nosotros no podamos articular acciones, de hecho, es necesario, más en una provincia fronteriza”.

Un operativo exitoso de la provincia

El Ministro repasó que el exitoso operativo dejó como resultado por un lado está "el secuestro de cigarrillos, también el secuestro de otros elementos que están vinculados a la causa como tres antenas satelitales del sistema Starlink y dinero en efectivo, más de 200 millones de pesos entre todo, que ahora está a disposición de la Justicia Federal".

Cabe señalar que por la causa quedaron detenidas tres personas y un auto que vinculado a la operatoria ilegal, además de dos motocicletas, por lo que las investigaciones continuarán. "Hay lugares donde se alojan los secuestros que se llevan adelante. Por lo tanto, una vez definidas las cantidades, realizada la identificación de cada uno de los elementos, se determinará a cuál de todos nuestros depósitos va a ir este secuestro, con conocimiento, obviamente, de la Justicia Federal", concluyó.