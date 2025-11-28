Eventos y fenómenos astronómicos diciembre 2025: todo lo que va a suceder este mes

El mes reúne algunos de los fenómenos astronómicos más esperados, con una agenda variada para observar el cielo.

El mes de diciembre ofrece una agenda cargada de eventos astronómicos, entre ellos algunos de los fenómenos más esperados del año. Las observaciones del cielo permitirán apreciar superlunas, lluvias de meteoros y cambios estacionales que interesan tanto a especialistas como a quienes disfrutan de la astronomía. Los detalles se desarrollan en los siguientes apartados.

Luna en perigeo

El jueves 4 de diciembre, la Luna alcanzará el punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita, conocido como perigeo. En ese momento, la distancia entre ambos cuerpos será de aproximadamente 356.000 kilómetros y su diámetro angular llegará a 33,46 minutos de arco.

Este acercamiento coincidirá con la fase llena, lo que generará una apariencia más grande y luminosa que en otras lunaciones. La combinación de proximidad y plenilunio volverá especialmente llamativa su presencia en el cielo nocturno, tanto al ascender como durante su recorrido.

Última superluna

Ese mismo jueves 4 de diciembre se producirá la última superluna del año, cuando la Luna alcance la fase llena a las 20:13. Permanecerá visible durante toda la noche: saldrá al anochecer y se ocultará al amanecer.

Se considera superluna al fenómeno en el que la Luna llena o nueva coincide con el perigeo. Esto se debe a que la órbita lunar es elíptica, por lo que su distancia con la Tierra varía. Como consecuencia, el disco lunar puede observarse más grande y brillante en comparación con un plenilunio habitual. Esta variación se hace especialmente evidente cuando el cielo permanece despejado y el horizonte ofrece buena visibilidad.

Conjunción de la Luna y Júpiter

El 7 de diciembre se registrará una conjunción entre la Luna y Júpiter, momento en el que ambos cuerpos compartirán una misma coordenada dentro del sistema ecuatorial utilizado para localizar objetos celestes.

Este alineamiento no implica proximidad física, pero sí una cercanía visual que suele generar un efecto atractivo. La observación resulta especialmente interesante en espacios con poca contaminación lumínica, donde el brillo de Júpiter se distingue con claridad junto al resplandor lunar.

Cuarto menguante

Las fases lunares ofrecen momentos destacados para apreciar cambios en brillo, tamaño aparente y detalles de la superficie.

El jueves 11 de diciembre, la Luna ingresará en fase de cuarto menguante. En esta etapa, el satélite natural saldrá alrededor de la medianoche, será visible hasta poco antes del amanecer y se ocultará hacia el mediodía.

Esta fase se caracteriza por la presencia de la mitad del disco iluminado y suele ofrecer buenas condiciones para contemplar detalles de su superficie, ya que la luz proyecta sombras que acentúan relieves y contrastes.

Lluvia de meteoros Gemínidas

Uno de los Eventos astronómicos más destacados del mes será el pico de actividad de las Gemínidas durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. Esta lluvia de meteoros, activa entre el 4 y el 17, proviene de las partículas desprendidas del asteroide 3200 Phaethon.

En la ciudad de Córdoba, los meteoros podrán comenzar a observarse desde las 22:42, cuando el radiante -ubicado en la constelación de Géminis- ascienda por el horizonte oriental. La actividad se extenderá hasta cerca de las 5:35 de la mañana. El momento ideal para presenciar la mayor cantidad de meteoros será poco antes del amanecer, cuando podrían registrarse hasta 51 por hora en condiciones óptimas.

Solsticio de verano

El 21 de diciembre tendrá lugar el solsticio que marca el inicio del verano en el hemisferio sur. Ese día, el Sol alcanzará su punto más meridional en el cielo y alcanzará una altura máxima de unos 78° sobre el horizonte al mediodía.

Las sombras serán notablemente más cortas debido a la posición solar y se tratará del día con mayor duración de luz del año, con un total de 14 horas y 12 minutos. La noche, por ende, será la más breve. En los días previos y posteriores, la trayectoria solar parecerá casi detenida, ya que los puntos de salida y puesta muestran muy poca variación respecto del día anterior.