Es el lugar ideal para el astroturismo en el verano 2026 y tiene vista directa al Nahuel Huapí

Ubicada en la localidad de Dina Huapi, provincia de Río Negro, Villa Huapi es un complejo híbrido del sur del país, el cual brinda una inmensa variedad de servicios turísticos e inmobiliarios, permitiendo que los turistas disfruten al máximo de la Patagonia argentina. Gracias a su cercanía con el lago Nahuel Huapi y sus múltiples comodidades, Villa Huapi se presenta como una opción ideal para quienes deseen disfrutar del sur argentino en este Verano 2026.

Este sitio, especializado en ofrecer una experiencia inmersiva de algunos de los lugares más increíbles de la Patagonia, ofrece vistas al lago Nahuel Huapi y alojamientos sostenibles de diseño regional andino. El mismo está ubicado a 20 minutos de la ciudad de Bariloche, 7 minutos del Aeropuerto Internacional y 40 minutos del Cerro Catedral, teniendo gran accesibilidad en una gran porción del territorio sureño más turístico del país.

Al mismo tiempo, este establecimiento tiene acceso inmediato a las principales carreteras turísticas como la Ruta Nacional 40, que va hacia la Ruta de los Lagos, El Bolsón, Villa La Angostura y el paso internacional a Chile, y la Ruta Nacional 23, la cual se dirige a la Costa Atlántica.

Esta opción vacacional ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de la pesca, deportes de invierno y actividades náuticas en un entorno realmente único, rodeado de cerros, playas de ríos y el lago Nahuel Huapi. Cabe destacar que las instalaciones de Villa Huapi están totalmente equipadas con servicios centrales de agua caliente y calefacción por losa radiante, además de contar con departamentos con vistas increíbles y amplios espacios interiores.

Qué actividades realizar en Dina Huapi

La localidad de Dina Huapi se encuentra en el departamento Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, ubicada específicamente en el margen sudeste del extremo oriental del lago Nahuel Huapi, al sur del nacimiento del río Limay.

Este bello lugar extrae su nombre de las palabras "Dina", abreviatura de Dinamarca que hace referencia a los fundadores del tambo que le dio origen al poblado, los cuales eran daneses, y "Huapi", el cual es un vocablo mapuche que significa "isla", dado que los ríos Limay y Ñirihau la encierran contra el lago Nahuel Huapi, como una isla.

Este lugar forma parte del Conurbano Barilochense por encontrarse a 15 km del centro de San Carlos de Bariloche y ofrece a los turistas diversos tipos de actividades de carácter deportivo, extremas, gastronómicas y turísticas.

En cuanto a las actividades deportivas y extremas, los fuertes del sitio son:

Kayak

Ski

Snowboard

Velero

Buceo

Moto de nieve

Trineo

Cabalgatas



A su vez, esta localidad presenta opciones gastronómicas y turísticas como lo son las experiencias vermut, las cenas nórdicas, el refugio Arelauquen y las visitas al Cerro Catedral, al Cerro Tronador, a San Martín de los Andes y al Puerto Blest, entre otros.