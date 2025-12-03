En la jura de diputados, Quintela se refirió al acuerdo por Coparticipación con Nación y pidió “un diálogo constructivo”

En el marco de la jura de los legisladores electos el pasado 26 de octubre, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estuvo presente en el Congreso para acompañar la asunción de la diputada nacional Gabriela Pedrali, quien renovó su banca por un segundo mandato. En ese contexto, el mandatario se refirió a la audiencia preliminar convocada por la Corte Suprema por el reclamo de los fondos retenidos por la Nación.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario riojano puso en valor la presencia de la reelecta diputada: "Hoy Gabriela Pedrali renovó su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, un paso que reafirma su compromiso con nuestra identidad y con un federalismo real. Necesitamos representantes que hagan escuchar a La Rioja y peleen por los recursos y derechos que nos corresponden".

Los fondos para La Rioja

El Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los 1.400 millones de dólares con la Provincia de La Rioja por fondos de coparticipación retenidos desde noviembre de 2023, por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia de conciliación obligatoria que tuvo lugar esta mañana en Buenos Aires. Allí, la provincia expuso su reclamo por el punto de coparticipación no reconocido, en un conflicto de alto impacto político e institucional que se sustenta en el incumplimiento del Presupuesto nacional.

En diálogo con El Destape, Quintela explicó que lo que se presentó en 2017, por el exgobernador Sergio Casas, fue un reclamo para que la Nación reconozca e incluya cada año esos fondos en el Presupuesto nacional, como compensación por los que se quitaron en 1988. Por otro lado, subrayó que otro de los reclamos de la Provincia ante la Corte Suprema es la deuda que mantiene la Nación por el no reconocimiento de lo que estaba establecido en los distintos presupuestos nacionales, incluido el Presupuesto 2023.

En ese sentido, el gobernador aseguró que desde la provincia siempre hubo “voluntad de diálogo”, aunque advirtió que debe tratarse de “un diálogo constructivo, que respete las circunstancias y mantenga firme la posición de la provincia, como se hizo hasta la fecha”.

"Sabemos que La Rioja es una provincia que entregó sus mejores mujeres y sus mejores hombres por el federalismo, y queremos que ese federalismo se respete y se aplique. La Argentina no es únicamente el AMBA, es mucho más que eso, son 23 provincias y la Capital Federal", concluyó el gobernador.

La diputada Pedrali comenzará un nuevo mandato

La diputada nacional Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, asumirá un nuevo mandato en la Cámara de Diputados. Ya adelantó que centrará su labor legislativa en la discusión del Presupuesto 2026, el reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la provincia y actuará "con la voz" para los recursos estratégicos de la provincia.

En declaraciones con medios locales, Pedrali también se refirió a los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo nacional y fijó una posición clara sobre algunos ejes sensibles. Aseguró que no acompañará "iniciativas que impliquen privatización de empresas estratégicas, reforma laboral regresiva o modificaciones penales que vulneren derechos”. Subrayó que su postura estará alineada con las definiciones del gobernador Ricardo Quintela, a quien mencionó como referencia política. “Las posturas que tome nuestro Gobernador van a seguir siendo acompañadas por nosotros”, indicó.

En ese marco, la diputada provincial describió la situación económica de La Rioja como “crítica” y planteó que el reclamo por la deuda con la provincia debe ocupar un lugar central en la agenda del Congreso. “Hoy la gente la está pasando mal”, afirmó, aludiendo a los atrasos y recortes denunciados por funcionarios riojanos y referentes del Norte Grande. La diputada recordó que los cuatro diputados nacionales por La Rioja solicitaron una audiencia con el ministro del Interior, Diego Santilli, para abordar el envío de fondos extracoparticipables, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

En la previa a la sesión de asunción, Pedrali remarcó que el primer eje de trabajo será el presupuesto del próximo año. Recordó que “se vienen de dos años de presupuesto reconducido” y que uno de los puntos centrales a discutir será la situación de la coparticipación federal. “El Gobierno nacional nos debe un punto de coparticipación y esa es la gran discusión que debemos dar. No estamos dispuestos a acompañar nada que postergue nuestras prioridades”, señaló la diputada reelecta.