Diputado chavista "Preservar el petróleo no significa que no vayamos a venderle a EE.UU."

Freddy Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habló en El Destape 1070 sobre la relación bilateral de Venezuela con Estados Unidos. "Preservar el petróleo no significa que no vayamos a negociar con EEUU", sentenció el legislador.

Gutiérrez explicó que la geoeconomía juega a favor de Caracas: "Las refinerías de Texas están hechas a molde para el petróleo de Venezuela. Otro petróleo del mundo no les funciona".

Para el dirigente chavista, el trasfondo de la ofensiva norteamericana es puramente extractivista. "Nuestra única culpa es tener la mayor reserva de petróleos de todo el planeta", afirmó, asegurando que el objetivo de Donald Trump siempre fue "desequilibrar la nación" para hacerse con los recursos.

En el plano político, Gutiérrez defendió la inocencia Nicolás Maduro frente a los cargos de narcotráfico que le imputa la justicia estadounidense. "Sabemos que no tiene nada que ver con el Cartel de los Soles ni el Tren de Aragua", sostuvo, y recalificó el estatus del mandatario detenido: "Los venezolanos estamos claros: tenemos un solo presidente y es Nicolás Maduro, que hoy es un prisionero de guerra secuestrado".

Respecto a la transición interna, el diputado respaldó la asunción de la vicepresidenta y aseguró que la institucionalidad no corre peligro. "Con Delcy Rodríguez hay un hilo institucional que no se ha roto y que sigue su secuencia", explicó.

Qué está pasando en Venezuela

Gutiérrez también se encargó de desmentir las versiones que circulan en redes sociales y medios internacionales sobre un supuesto estado de conmoción interna, saqueos o militarización masiva. "Hoy abrieron los comercios, la vida es normal en Venezuela. Nos estamos preparando para el regreso a clases", describió el legislador y agregó: "En Venezuela no hay militarización, no hay saqueos, no hay disparos como quieren hacer creer; aquí reina la paz".

Por último, apuntó contra la oposición y los "opinadores de redes sociales que viven fuera del país", a quienes acusó de estar "descontextualizados". Gutiérrez ratificó la victoria oficialista del pasado 28 de julio y desestimó las denuncias de fraude: "La oposición venezolana no tiene liderazgo en el pueblo. Ellos tenían algo fraudulento que eran unas actas electorales que ya tenían antes de cerrar el comicio".