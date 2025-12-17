"Es abandonar a los argentinos": la diputada Pedrali rechazó el Presupuesto 2026 que busca sancionar el oficialismo

En el marco del tratamiento del Prespuesto 2026, la diputada nacional por Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali, reflexionó sobre el debate en el recinto y se mostró preocupada por la decisión de Nación a la hora de no incorporar el punto de coparticipación extraído de la provincia en 1988. "Este presupuesto abandona a los argentinos y a las argentinas", expresó a El Destape la representante riojana en la Cámara baja.

"No puede ser una planilla de excel un presupuesto, no es solo una suma de debe o haber: es dejar a tantos y tantos argentinos afuera", reflexionó Pedrali frente al tratamiento del dinero destinado al desarrollo del país para el año que viene. "Esta decisión nos deja muy lejos de poner a la educación en el rol que le corresponde que es un claro ordenador social, como es también el trabajo. Se deja de lado un proyecto federal, y tiene un excesivo centralismo que no deja de pensar en la asfixia financiera hacia las provincias y los municipios", sentenció la representante riojana que fue reelecta hasta 2029.

Cabe destacar que un fallo de la Corte Suprema Nacional de Justicia dispuso el diálogo entre el Estado nacional y la provincia para sumar el punto de coparticipación de 1988 que desde hace dos años, con la asunción del presidente Javier Milei, se dejó de transferir a la provincia del norte con las consecuencia económicas que esto trae para la gestión de Ricardo Quintela.

"Es muy importante para la provincia de La Rioja. No vamos a dejar de sostener el pedido de fondos", describió Pedrali mientras destacó la alocución de su compañero Sergio Casas, quién fue el vocero de la provincia, y en el que "hoy tuvo la responsabilidad de hablar en nombre de todos". "Seguiremos trabajando y conversando", sentenció la diputada nacional.

En este sentido, la diputado riojana denunció la maniobra del gobierno quien puso de manera solapada, el capítulo 11, articulo 45, en el que se deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia por Discapacidad.

Pese al acuerdo, Milei no realizó las obras

Frente al acuerdo que firmó el gobernador Ricardo Quintela junto al Presidente libertario en julio del 2024, la legisaldora nacional confirmó que no comenzó ninguna de las 32 obras que iba a realizar Nación. "La obra pública genera empleo y genera cierta reactivación económica. Se va una fábrica y mucha gente se queda sin trabajo. Esto paso en Sanagasta y se ve la tristeza en la gente", detalló Pedrali, y agregó: "La gente la pasa cada vez peor. Quienes tenemos la dicha de vivir en estas provincias, nos encontramos con una situación muy dificil".