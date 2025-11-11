Masas básicas para tus tartas: cómo preparar y diferencia entre sablée y frola

La pastelería es exactitud y mucha precisión, pero sobre todo, sabores que alegran al paladar. Hay básicos de la gastronomía que todos deberían tener anotados en algun cuaderno o almacenados en la memoria. Si de básicos hablamos, en el mundo de las preparaciones dulces hay dos que no pueden faltar: la masa sablée y frola. Ambas son masas quebradas, la diferencia está entre sus ingredientes y cómo trabajarlos.
No es caprichosa la diferencia entre sablée y frola. Mientras la primera es de tradición francesa y mucho más quebradiza, la otra es fiel a la tradición argentina, pura herencia de la inmigración italiana y española. La elección entre una y otra dependerá del relleno que utilicemos. Por ejemplo, si queremos una preparación delicada, que se desarme en la boca, y tenemos un relleno liviano, vamos a optar por la sablée. Pero si el relleno es pesado, como el membrillo, la batata o el dulce de leche, lo mejor es que preparemos una masa frola.
En el canal de YouTube de El Gourmet, Osvaldo Gross tiene dedicados varios episodios a las masas básicas. Allí, la eminencia en pastelería no solo explica al detalle estas preparaciones, sino que comparte tips que vuelven a la receta mejor que cualquier otra que se pueda encontrar por la web. A continuación te dejamos las recetas del chef de estas masas quebradas.
Receta de masa sablée
Ingredientes
- 150 gr de mantequilla.
- 100 gr de azúcar impalpable (puede ser común).
- Pizca de sal.
- Rayadura de limón o vainilla.
- 1 huevo.
- 250 gr de harina común (tamizada).
Preparación
- Mezclar la manteca con los ingredientes líquidos y el azúcar.
- Batir la manteca con el azúcar hasta que se forme una crema y el azúcar se disuelva.
- Incorporar los ingredientes líquidos: huevo y vainilla. Sumar la ralladura de limón.
- Incorporar la harina tamizada.
- Unir. Es importante no amasar para que no se desarrolle glúten.
- Envolver la masa en film. Refrigerar al menos por media hora.
- Estirar y pinchar antes de mandar al horno precalentado 180° unos 30 minutos.
Receta de masa frola
Ingredientes
- 200 gr manteca.
- 180gr azúcar.
- 2 huevos.
- Esencia de vainilla.
- 1/2 limón rallado.
- 400gr de harina común (se puede usar harina leudante).
- 10gr de polvo de hornear (una cucharada de te. En caso de usar harina leudante no agregar).
- Pisca de sal.
Preparación
- Mezclar la manteca con los ingredientes líquidos y el azúcar.
- Batir la manteca con el azúcar hasta que se forme una crema y el azúcar se disuelva.
- Incorporar los ingredientes líquidos: huevo y vainilla. Sumar la ralladura de limón.
- Formar una corona con los secos sobre la mesada.
- Poner en el centro de la corona el cremado.
- Unir. Es importante no amasar para que no se desarrolle glúten.
- Envolver la masa en film. Refrigerar al menos por media hora.
- Estirar y mandar al horno precalentado 180° unos 30 minutos. Si vas a preparar pastafrola, separá parte de la masa para el enrejado. Estirá y cortá en delgadas láminas.