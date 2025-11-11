La tajante decisión contra Boca tras el recibimiento a River en el Superclásico

Este último fin de semana, Boca Juniors logró un triunfo clave en el Superclásico que le dio una victoria, la clasifiación a la Copa Libertadores y otros grandes momentos. El triunfo le dio la posibilidad escalar a la cima de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Esta posición le da una ventaja importante de cara a los Playoffs, donde buscará mantener su condición de local hasta una posible semifinal.

En este contexto, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se prepara para cerrar la fase regular este fin de semana enfrentando a Tigre en La Bombonera. El objetivo principal para los Xeneizes será mantener la primera posición y asegurar la localía, aunque la final se disputará en cancha neutral.

Sin embargo, la alegría por el triunfo se vio opacada por una sanción que la dirigencia de Boca deberá acatar. El Comité de Seguridad en el Fútbol decidió que en el próximo partido de local, correspondiente a la Fecha 16 del Clausura, no se podrán exhibir banderas en las tribunas. Esta medida fue impuesta a raíz de los excesos registrados en el recibimiento del Superclásico, donde desde distintos sectores de La Bombonera se lanzaron papelitos, algo que incluso demoró el inicio del encuentro.

Por lo tanto, el club de la Ribera tendrá que cumplir con esta sanción leve mientras sigue disfrutando del triunfo obtenido ante River Plate el último fin de semana, que le permitió conseguir tres puntos vitales para su campaña.

El Superclásico también dejó una polémica situación tras el pitazo final. Mientras los jugadores de River se dirigían al vestuario, un hincha de Boca que estaba en el campo grabó con su celular a los futbolistas rivales para mofarse, lo que provocó una reacción enérgica de Maxi Salas, quien golpeó el dispositivo del aficionado. Como consecuencia, el Comité de Seguridad aplicó un derecho de admisión contra ese hincha, prohibiéndole la entrada a cualquier espectáculo deportivo por los próximos dos