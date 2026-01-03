A pedido de Gallardo: River se lleva un campeón de Libertadores con Flamengo

Se consagró campeón de América pero buscará marcharse porque sabe que no tendrá minutos.

El mercado de pases de verano expone que River se encuentra a detalles de cerrar su cuarta incorporación, debido a que los rumores desde Brasil señalan que hay una serie de entendimientos con Flamengo para acordar el traspaso de un defensor. Uno que llegará gracias al pedido que Marcelo Gallardo le hizo a los dirigentes porque entiende que necesita sumar una alternativa en un puesto donde hay un solo jugador.

La zona del lateral izquierdo expone que Marcos Acuña es el único que se encuentra disponible y que es natural en la posición, debido a que Milton Casco no renovó su contrato y continuará en Atlético Nacional de Colombia. En los entrenamientos de la pretemporada el cuerpo técnico del "Muñeco" se vio obligado a llevar a cabo la improvisación de Matías Galarza en dicho sector.

Matías Viña tiene todo para ser el tercer refuerzo de River.

"Matías Viña está a un paso de ser refuerzo de River", expresó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (Ex Twitter). Una información que es compartida por los principales medios de Brasil, que además detallan el acuerdo. Flamengo dejará marchar al defensor campeón de la Copa Libertadores por medio de un préstamo y contará con una obligación de compra en diciembre. Si bien faltan algunos elementos para conocer la modalidad de negociación, es probable que dicha cláusula se active en caso de alcanzar determinados objetivos deportivos.

Se estima que el fin de semana va a ser clave para que los clubes lleguen a un acuerdo final y le permitan al lateral uruguayo sumarse a la pretemporada que el Millonario realizará en San Martín de los Andes. Aunque esta contratación no será la última que Marcelo Gallardo pretenda realizar, debido a que está en la búsqueda de un central, un volante ofensivo, un extremo y un delantero de área. Este último puede que se lleve casi todo el presupuesto disponible en fichajes.

¿Quiénes son los refuerzos confirmados?

Hasta el momento, River gastó poco más de 7 millones de dólares en el mercado de pases. El primero en sumarse a la pretemporada fue Fausto Vera que llegó en calidad de préstamo por una temporada y con una obligación de compra de 5 millones de dólares de Atlético Mineiro de Brasil. Mientras que Aníbal Moreno se sumó al plantel después del pago de 7 millones a Palmeiras, que buscó desprenderse de su ficha para no tener que girarle dinero a Racing por un viejo acuerdo.

El otro jugador que se sumó al plantel del Millonario y por pedido de Marcelo Gallardo es Tomás Galván. Se trata de un joven volante ofensivo que surgió de las inferiores y que en la última temporada estuvo vistiendo la camiseta de Vélez. En un principio, los comentarios señalaban que iba a ser comprado en una cifra que rondaba en los 2 millones de la divisa extranjera, pero el "Muñeco" consideró que puede recuperarlo y lo convocó a los trabajos de pretemporada.