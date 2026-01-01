Gallardo lo quiso en River, jugó en la Selección Argentina y se va al fútbol inglés

Gallardo lo quiso en River, jugó en la Selección y se va al fútbol inglés

Mientras River Plate atraviesa sus primeras horas del 2026 en el que jugará los torneos locales y la Copa Sudamericana con el objetivo de ser campeón, un jugador que estuvo en el radar de Marcelo Gallardo para ser refuerzo se le escapó una vez más. A pesar del interés del DT y de las veces que se habló sobre su arribo, el futbolista seguirá su carrera en un club de Inglaterra alejándose aún más de Núñez. A su vez, cabe destacar que es un año mundialista y buscará también rodaje para llegar con chances a representar a la Selección Argentina otra vez.

Se trata de Valentín "Taty" Castellanos, actual atacante de la Lazio de Italia que el "Muñeco" pretendió alguna vez en el mercado de pases del fútbol argentino. Sin embargo, nunca logró concretar su arribo en un puesto en el que claramente necesita jerarquía ya que Miguel Borja no rindió y tanto Facundo Colidio como Sebastián Driussi tuvieron altibajos incluso con Maximiliano Salas o los más jóvenes del plantel. Ahora el delantero firmará con un elenco británico en el que tendrá oportunidades para jugar y lucirse.

Taty Castellanos se aleja cada vez más de River y firma con un club inglés

"¡Taty Castellanos al West Ham! Acuerdo cerrado por 29 millones de euros con la Lazio", aseguró el periodista Fabrizio Romano acerca de la negociación entre el club y el goleador que alguna vez quiso Gallardo. A su vez, el experto en mercados de pases sostuvo que "el acuerdo será a largo plazo". De esta manera, en las próximas horas, el atacante formará parte del equipo de la Premier League para afrontar la segunda mitad de la temporada en la que pelean los últimos puestos del torneo doméstico y están en zona de descenso.

Mientras tanto, en Núñez se habla de las incorporaciones que llegaron y de las que pueden arribar para pelear en todos los frentes en 2026. A Fausto Vera se le sumó Aníbal Moreno y Tomás Galván que regresó de Vélez Sarsfield, pero el DT buscará aún más nombres importantes. El lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, de último paso por Flamengo, podría llegar a la brevedad después de tener poco rodaje en el "Mengao", aunque restan detalles en la negociación entre los clubes. Por otro lado, se espera que lleguen delanteros, más aún tras la desvinculación de Borja.

Valentín Taty Castellanos jugará en el West Ham de Inglaterra

Los números de Valentín Taty Castellanos en su carrera

Clubes : Universidad de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC de Estados Unidos, Girona de España y Lazio de Italia.

: Universidad de Chile, Montevideo City Torque de Uruguay, New York City FC de Estados Unidos, Girona de España y Lazio de Italia. Partidos jugados : 300 (+2 con la Selección Argentina)

: 300 (+2 con la Selección Argentina) Goles : 100.

: 100. Asistencias : 44.

: 44. Títulos: Segunda División de Uruguay 2017 con Montevideo City Torque; Conferencia Este y MLS Cup 2021 con el New York City FC; Preolímpico Sudamericano 2020 Sub 23 con la Selección Argentina.

Cuándo es el primer partido oficial de la temporada para el River de Gallardo

Luego de los amistosos que jugará el "Millonario" en el mes de enero, el debut tendrá lugar a fines del mismo mes. Aunque todavía no hay fecha definida, se estima que puede ser el domingo 25 con horario a confirmar ante Barracas Central. El mencionado cruce corresponderá a la primera fecha del Torneo Apertura 2026 en el que los del "Muñeco" buscarán volver a la gloria a nivel local.