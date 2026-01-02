No es San Lorenzo ni River: otro equipo argentino va por Adam Bareiro en el mercado de pases

No es San Lorenzo: otro equipo argentino va por Bareiro en el mercado de pases

Adam Bareiro comenzó a sonar otra vez en el mercado de pases del fútbol argentino después de descender con Fortaleza de Brasil de la mano de Martín Palermo como DT. El delantero nacido en Paraguay tuvo contactos con la nueva dirigencia de San Lorenzo por una posible vuelta, pero ahora apareció otro competidor para contar con él y no es River, donde no tuvo un buen desempeño. Sin embargo, no será fácil que se lleve a cabo la contratación del atacante y trascendieron los detalles.

El que lo sondeó en los últimos días fue nada más y nada menos que Racing, que sin dudas necesita nombres de jerarquía en ataque. Tras la salida de Maximiliano Salas al "Millonario", a Gustavo Costas le costó encontrar un reemplazo para acompañar a Adrián "Maravilla" Martínez y el exhombre del "Ciclón" apareció como opción para arribar en 2026, según aseguraron desde el medio partidario Racing De Alma. Pero hay un punto que lo alejaría del interés de la "Academia" y sería fundamental para el equipo al que vaya tras un 2025 en el que fue goleador, pero no le alcanzó para que su club no baje de categoría.

Qué detalle aleja a Bareiro de Racing en este mercado de pases

En el portal que sigue el día a día del equipo de Costas confirmaron el contacto entre el club y el futbolista, pero en Avellaneda le aseguraron que "el salario que tiene lo hace imposible". De esta manera, todo indica que la posibilidad de que Bareiro se calce su camiseta quedaría completamente descartada. Sin embargo, un periodista de San Lorenzo también contó días antes de que fue el paraguayo el que se ofreció para volver, incluso sabiendo la crisis que hay en Boedo.

Si bien su vínculo con el club brasileño -que descendió a la Serie B de Brasil- culmina en diciembre del 2027, ya hubo charlas para su posible vuelta al "Ciclón" para su tercer ciclo, según aseguró Rodrigo Vizcarra. Por supuesto, todo dependerá de que las negociaciones lleguen a buen puerto y se concrete su regreso. El nacido en Asunción viene de ser figura en el Fortaleza más allá de lo sucedido al final de la temporada y existen chances de que emigre antes de jugar en la segunda división.

Adam Bareiro, en el radar de Racing en el mercado de pases

Los números de Adam Bareiro en su carrera

Clubes : Olimpia, River Plate y Nacional de Paraguay; Monterrey y San Luis de México, Alanyaspor de Turquía; San Lorenzo, River Plate, Al-Rayyan de Qatar y Fortaleza de Brasil.

: Olimpia, River Plate y Nacional de Paraguay; Monterrey y San Luis de México, Alanyaspor de Turquía; San Lorenzo, River Plate, Al-Rayyan de Qatar y Fortaleza de Brasil. Partidos jugados : 304.

: 304. Goles : 87.

: 87. Asistencias : 20.

: 20. Títulos: Torneo Clausura 2015 con Olimpia de Paraguay y Liga de Campeones de la Concacaf 2019 con el Monterrey de México.

Bareiro, ante la chance de sumar minutos y seguir su racha goleadora para llegar bien al Mundial

Después de tener un 2025 en el que fue protagonista en el Fortaleza, el 2026 le puede traer la chance de vestir la camiseta de Paraguay en el Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México. Por supuesto, dependerá de que Gustavo Alfaro lo convoque en el seleccionado para que pueda disputar el torneo, para lo cual será clave que tenga rodaje y siendo en primera división sería lo mejor para el nacido en Asunción.