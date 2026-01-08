El túnel fue inaugurado a fines de diciembre. (Foto: Xinhua).

Antes de terminar el 2025, en el noroeste de China inauguraron el túnel más largo del mundo. El Shengli, también conocido como Túnel de la Victoria de Tianshan, se extiende a lo largo de 22,13 kilómetros bajo la cordillera de Tianshan, en la Región Autónoma de Uigur de Xinjiang, que tiene más de 2500 kilómetros de largo.

La infraestructura conecta el norte y el sur de la Región Autónoma Uigur y marca un avance fundamental en la infraestructura china al reducir de manera significativa los tiempos de tránsito a través de las montañas, que anteriormente exigían varias horas de viaje.

Dónde queda el túnel más largo del mundo

El túnel forma parte de la autopista G0711 Urumqi-Yuli, un corredor vial clave de 324,7 kilómetros totales que conecta la capital regional Urumqi (norte) con Korla (sur). Ante de su apertura, cruzar esta sección montañosa implicaba trayectos peligrosos por carreteras sinuosas, con altitudes superiores a los 3000-4000 metros, nieve, hielo y cierres frecuentes durante el invierno.

La autopista, que abarca entre 319 y 325 kilómetros en su tramo principal, representa una inversión global de unos 46.700 millones de yuanes (u$s 6630 millones aproximadamente). Antes de su habilitación, el tiempo promedio era de hasta 7 horas en el trayecto completo y ahora el cruce de las montañas es de 20 minutos y el viaje total entre Urumqi y Korla se acorta a 3 o 3,5 horas.

Cómo es el túnel más largo del mundo

Para la construcción del túnel Tianshan Shengli, China usó innovaciones únicas, como la primera tuneladora de roca dura presurizada desarrollada íntegramente en el país. Estos métodos constructivos acortaron los tiempos en más del 25% y marcaron el camino para minimizar el impacto ambiental.

El Shengli tiene varias características que destacan, como la presencia de dos tubos para tráfico y un conducto central de servicio, con capacidad para cuatro carriles en doble sentido y una velocidad de circulación de hasta 100 kilómetros por hora. Además, sobresale su pozo de ventilación número dos, que alcanza una profundidad récord de 706 metros, superando en altura a la Torre de Shanghái, el edificio más alto de China.

Su construcción empezó en abril del 2020 y debió afrontar numerosos desafíos técnicos y ambientales. Según informaron medios locales, el trazado debajo de la cordillera, con alturas que superan los 2500 metros sobre el nivel del mar, obligó a los ingenieros a dividir el proyecto en segmentos y adoptar maquinaria de perforación especializada.

Con este nuevo túnel se mejora de manera sustancial la conectividad entre las vertientes septentrional y meridional de la cordillera. También contribuye a mitigar los recurrentes atascos invernales en las carreteras de montaña, donde numerosos camiones cargados de carbón, productos agrícolas y ganaderos solían quedar inmovilizados por la congelación y las condiciones meteorológicas adversas.